Buscan hermanos destacar en el extranjero

HERMOSILLO, Sonora.- Desde niños fueron muy inquietos, las exigencias y atenciones de sus padres los llevaron a interesarse desde pequeños por la ciencia y la tecnología y ahora los hermanos Raúl Ariel y Saúl Daniel Durán Jiménez buscan destacar en el extranjero.



Raúl Ariel tiene 23 años y es egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), y acaba de ser seleccionado con una beca que entrega el Gobierno de Japón a solo tres estudiantes en el mundo para estudiar en el Instituto de Kyutech.



Durante dos años y con una beca completa estudiará una maestría en Robótica de Asistencia Avanzada, que contempla lo más novedoso en robótica blanca.



"Es robótica que apenas sale, con la utilización de materiales blandos como el silicón, me interesó mucho esta área desde que estudiaba, cuando egresé de ITH llevé varios diplomados en línea enfocados en biónica", comentó el joven.



Al menos en Sonora no hay registros de que un estudiante haya ganado esta beca que otorga el Gobierno de Japón, pues son solo tres lugares a nivel internacional que ofrece.



El joven parte al país nipón el próximo mes, por lo que le queda juntar cerca de 2 mil dólares para poder costearse algunos gastos que no cubre este programa.



SE HACE VIRAL



Hace unas semanas, su hermano Saúl Daniel se hizo viral mediante un video donde interpretaba una canción con la Lengua de Señas Mexicana y hoy vuelve a los reflectores ya que en compañía de tres jóvenes más,acudirán a Abu Dhabi como jurados del concurso de F1 In Schools.



"Este programa busca fomentar las ciencias en los jóvenes con el atractivo de la Fórmula 1, tienen que desarrollar su equipo de Fórmula 1 y hacer actividades como mercadotecnia y todo el proceso que conlleva, hacer un equipo real, pero a escala", comentó.



El año pasado él y tres jóvenes más acudieron a Singapur a dicho concurso, donde consiguieron un premio por el momento del año por el uso de medios y redes sociales y en esta ocasión van como jurado.