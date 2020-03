Buscan crear un bosque al Norte de la ciudad

HERMOSILLO, Sonora.- A causa del déficit de áreas verdes se buscará crear un bosque en el antiguo basurón al Norte de la ciudad informó Norberto Barraza Almazán; todavía trabajan en el proyecto por lo que aún se desconoce la inversión.



El titular de Servicios Públicos Municipales indicó que este proyecto consiste en hacer un espacio similar al Parque Madero, forestarlo, contar con instalaciones como bancas, baños y juegos.



“Aún no tengo detalles del proyecto, el tiempo que tiene el basurón es bastante, ya escaparon los gases suficientes y no hay tanto peligro”, comentó.



CON MAYOR DÉFICIT



El área Norte de la ciudad es la que tiene menor número de áreas verdes en la ciudad, manifestó el funcionario, por lo que se buscará tener este espacio ubicado en bulevar Juan Bautista Escalante y Solidaridad.



“Es importante que la ciudad lo tenga, independientemente de la administración, sino para que sea un área de oportunidad”, dijo.



Desde 1996 está desocupado este terreno que funcionaba como relleno sanitario, recordó, en donde actualmente hay lomas de material como arena y tierra con el que se cubrió la basura.



Barraza Almazán aseveró que el problema de falta de árboles se debe a que dicha zona se desarrolló a base de invasiones, en donde no se consideraron áreas verdes.



“El área Norte está un 50% abajo de lo que debería”, puntualizó, “así de fuerte esta este problema por eso buscamos hacer este espacio que ayudará mucho al medio ambiente”.