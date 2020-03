Buscan con relleno sanitario ahorrar recursos y aprovechar gas metano

HERMOSILLO, Sonora.- Un ahorro de 2.5 millones de pesos al mes, así como menor contaminación y el aprovechamiento y uso de gas metano son los beneficios que se tendrían una vez que el Ayuntamiento de Hermosillo tenga a su cargo la operación del relleno sanitario, señaló Norberto Barraza Almazán.

El titular de Servicios Públicos Municipales indicó que de forma mensual la administración gasta 5 millones y medio de pesos en el pago de la disposición de la basura, ya que por tonelada se pagan 300 pesos.

"El mayor beneficio es que no se tendría contaminación y se tendría una reducción económica del 50% del costo actual. Al mes pagamos cinco millones y medio, cada tonelada nos cuesta 300 pesos", comentó.

Una vez que se tenga el control de este punto, destacó que se trabajaría en diversas opciones para aprovechar gas metano el cual sería utilizado para generar electricidad y buscar la forma de que lleguen la menor cantidad de residuos con la separación de basura.

"También como buscar la forma de tener una planta de separación para residuos orgánicos e inorgánico. Ya estamos viendo esas opciones, viendo la posibilidad de que el Ayuntamiento tome la operación del relleno sanitario como una opción ambiental y de reducción económica", manifestó.

Dentro de la historia de Hermosillo, recordó, que se sabe de la existencia de ocho puntos que en algún momento fueron utilizados por los ciudadanos para depositar la basura, como materiales no peligrosos, los cuales son básicamente desechos comerciales, domésticos e industriales.

"Este último relleno sanitario y que es el que tenemos ahora fue habilitado desde el 2001, pero fue en el año de 1996 inició la concesión en el antiguo relleno y después continuó en el que tenemos hoy en día", dijo.

Toneladas de residuos

En el relleno sanitario ubicado al Norte de la ciudad en la Carretera a La Mina Nyco, añadió que hay 288 mil toneladas de residuos, los cuales están depositados en una terreno que cuenta con una extensión de 50 hectáreas, sin embargo se espera que su capacidad máxima sea hasta el 2040.

El pasado 14 de febrero, la alcaldesa Célida López Cárdenas anunció que se buscaría un acuerdo por fuera de los tribunales y juzgados para cancelar la concesión del relleno sanitario, el cual está a cargo de la empresa TecMed.

Detalló que se integró un expediente con todas las negligencias y fallas en el servicio que ha realizado la empresa para avanzar en el proceso de cancelación, las cuales no pueden darse a conocer ya que forman parte del proceso.

"Se ha realizado un dictamen técnico donde se ha documentado que la empresa no ha estado cumpliendo con el contrato establecido" manifestó.

Con estos elementos recabados, agregó la alcaldesa, es suficiente para lograr la cancelación del acuerdo el cual aún tiene siete años de vigencia.

Usar como materia prima

Por su parte, Héctor Duarte Tagles, doctor en Ingeniería Ambiental, aseveró que la disposición final debe ser la última opción para deshacernos de la basura, ya que tiene diversos elementos que pueden ser aprovechados al ser una fuente de materia prima disponible que va en aumento.

"Si no se tiene control y no cumple con los requisitos necesarios, la clausura, una vez que cumpla su vida útil, tales como respiradores o ventilas para desfogar gas metano, y otro tipo de gases como sulfuro de hidrógeno, pueden haber explosiones o los gases son respirados por las personas", explicó.

Por ello, aseveró, que es necesario promover otras alternativas que no sean relleno sanitario, el cual aunque estos mejoraron la situación de disposición de los residuos que no hacían, es posible que los dos rellenos no cumplan con tales disposiciones ambientales.

Duarte Tagles indicó que el término relleno sanitario cambió o inició su uso el siglo pasado, esto para referenciar en su uso al hacer disposición final de los residuos generados en un Municipio, ya que antes se colocaban en basureros, los cuales eran un tiraderos a cielo abierto.

"Se sigue tecnificando la disposición de estos residuos donde se consideró que no cualquier lugar es apto y no dejarlos a la intemperie por todos los problemas que ocasionaban, desde estéticos hasta contaminación por resuspensión", enfatizó.

Un relleno sanitario es una zanja a la cual se le coloca una geomembrana, detalló, para después añadir un fondo de hule grueso de polietileno de alta densidad para evitar infiltraciones, el siguiente paso es colocar arcilla.

"Este es un material que se vuelve impermeable con la humedad, impidiendo percolaciones, después de eso ya se puede colocar lo que son las capas de basura, la cual deberá contener residuos sólidos urbanos, sin embargo esos residuos engloban una gama variada que va hasta los residuos peligrosos, biológicoinfecciosos, tóxicos y mezclados con orgánicos" puntualizó.