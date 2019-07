Buscan a quien diseñe cartel de FotoSonora 2019

HERMOSILLO, Sonora.- El Festival Estatal FotoSonora 2019 ya está a la vuelta de la esquina, y por eso el Instituto Sonorense de Cultura lanzó una convocatoria para el diseño del Cartel de este año. Para ello, se extiende la invitación a las personas interesadas a participar en el taller de elaboración de carteles para elegir a quien será el autor de la imagen que representará esta edición de FotoSonora.



Alina Esperanza Martínez Ceballos, jefa del departamento de Artes Visuales del ISC, explicó que el reconocido diseñador Federico López Escalante ofrecerá el taller de cartel titulado "Construcción de ideas", del 14 al 16 de agosto de 16:00 a 21:00 horas, en la Casa de la Cultura de Sonora.



"Este taller será gratuito con cupo limitado, por lo cual hacemos extensiva la invitación a diseñadores profesionales y amateurs, a estudiantes y a todas las personas interesadas en el diseño cultural para que aprovechen esta excelente oportunidad de capacitación y actualización", dijo.



La finalidad del taller, detalló, es potenciar habilidades en el campo del diseño y conocer la importancia de los conceptos básicos y la teoría que acompaña la creación de gráfica educada y basada en criterios estéticos y sensitivos. Con ello se podrá resolver un cartel a partir de la investigación, profundizando en la gráfica, fotografía, tipografía y composición para seguir un resultado funcional como es el cartel de FotoSonora 2019.



La convocatoria del Concurso de Cartel FotoSonora 2019 está abierta desde el 18 de julio en la plataforma convocatoriasculturales.sonora.gob.mx y cierra el viernes 30 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, medio día.



Federico López Escalante (Veracruz, 1971) es diseñador gráfico por la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Ha participado en homenajes de cartel a Antonio Pérez Ñiko, Tapani Aartomaa, Vicente Rojo, Erasmo Capilla, Rene Wanner, Vinicíus de Moraes y Orquesta Sinfónica de Xalapa.



Ha impartido talleres y conferencias y su trabajo de cartel ha participado en exposiciones colectivas e individuales dentro y fuera de la República Mexicana. Seleccionado en la Bienal Internacional del Cartel en México, 2010, 2012, 2014. Un Cartel para no olvidar, Colombia 2011, Project Sun Shine for Japan Alemania 2011, Salvemos el Tipnis 2011, Seleccionado en International Poster Exhibition in Tehran-Iran RECOLOR SOMALIA 2012, seleccionado en la BiCeBé Bolivia 2013 y 2015, colaborador desde 1998 de la Bienal Internacional del Cartel en México.



Para reservar un lugar puede enviar un correo a dav@isc.gob.mx o comunicarse a los teléfonos (662) 193 7889, (662) extensión 106, a partir del 01 de agosto.