No sólo tienen en común la edad, 22 años, o el oficio, pues los tres son barberos, también hay una meta que comparten: Buscan a más soñadores que quieran ayudar al prójimo. Ellos son Jesús Aarón, José Ismael y Marlo.



Jesús Aarón Félix Miranda y José Ismael Pérez se asociaron desde hace ocho meses para poner juntos una barbería.



Tiempo después, hace unas semanas conocieron a Marlo Molina Gálvez en un evento benéfico en Cumpas, Sonora, donde colaboraron.



Ahí surgió la idea de ayudar a más personas, pero ahora por su cuenta en Hermosillo, por eso fueron el pasado domingo al Parque Madero donde realizaron quince cortes de cabello y donaron 50 tortas.



"Nosotros la realizamos por voluntad propia. Nos juntamos con otro compañero que tiene otra barbería y lo hicimos sin ayuda de nadie, a nosotros nos nació para ayudar a las personas de escasos recursos, que son los indigentes que no tienen un hogar", comentó Félix Miranda.



Y ahora están en la búsqueda de quienes deseen unirse a su causa, aunque no propiamente para hacer un mismo grupo, sino que cada quien desde su trinchera ayude; el próximo evento lo harán el domingo y decidieron llamarlo "Un día con un indigente". El lugar y hora lo darán a conocer a través de sus redes sociales personales.



"Es como apoyarlo", señaló Jesús Aarón, "vamos a rentar una habitación en un hotel para ver si nos dejan pasarlo y lo vamos a invitar a que se bañe, le vamos a comprar ropa, lo vamos a llevar a comer. Lo vamos a llevar a pasear, queremos entrevistarlo para saber por qué vive así".



"Más que nada es el cambio es para apoyar a la gente que no tiene nada. Es cambiar poco a poco aunque no se deje ayudar, por lo menos que esos tres a cuatro días se sienta limpio, que se sienta bien, que su día mejore", explicó.



Con el hashtag #MásSoñadores buscan hacer tendencia y motivar a otras personas para que por su propia cuenta ayuden a quien menos tiene.



Ellos quieren que con los cortes de cabello la persona en situación de calle tenga una mejor imagen y esto ayude en su estado emocional.