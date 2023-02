Buscan a Darío Antonio, joven de 20 años desaparecido en Hermosillo; toma medicamentos controlados

HERMOSILLO, Sonora.- Yuritzia Aracely Arvayo tiene desde el 12 de febrero buscando a su hijo Darío Antonio Javalera Arvayo, a quien vio por última vez en su casa, antes de que él saliera a verse con un amigo. El joven, de 20 años, toma medicamentos controlados para un problema neurológico, y teme que por esta razón se haya perdido.

“Mi hijo salió de mi casa a las 4 de la tarde, todo el día anduvo conmigo, fuimos a desayunar y así, y a las 9 de la noche yo le hice una llamada, le dije 'Darío, tus medicinas', porque él tiene un derrame en el cerebro y un quiste, que le acaban de detectar hace poco”.

Él me contestó la llamada y se escuchaba contento, me dijo 'ya voy para allá, amá', y yo pensé que estaba en el Centro Hábitat, o el Parque de los Olivos, donde le gusta ir, y decidí esperarlo, pero se dieron las 10:00 de la noche, las 10:30, le volví a marcar, sonó, pero no contestó, le volví a marcar y ya no sonó", relató el último encuentro con su hijo.

Darío necesita tomar sus medicamentos porque si no comienza a presentar síntomas como escuchar voces o tener alucinaciones visuales (Foto: Cortesía).

Darío, quien desde hace dos años empezó a tener problemas de comportamiento, debido a su derrame, toma medicamentos como valproato semisódico, alprazolam, sertralina, entre otros.

Te puede interesar: Adolescente de 13 años insultó, golpeó y amenazó a su mamá con un bat en calles de Hermosillo

Necesita con urgencia tomar sus medicamentos

Al no tomarlos a tiempo, tiene síntomas como que empieza a escuchar voces, o tener alucinaciones, y es lo que más le preocupa a Arvayo.

Él tenía comportamientos extraños, así como por ejemplo, no sé cómo explicarlo, estaba en la casa y escuchaba voces, como si fuera esquizofrenia, pero no era, entonces llegamos al doctor, se le hicieron los análisis, y era eso, que se le inflama el cerebro por su enfermedad. Por eso razón él no se comportaba como alguien de 20 años, tuvo que dejar la universidad porque no aguantaba subirse al camión, en la escuela no ponía atención, pero es un niño muy tranquilo, que no tiene ni malicia, a su edad era muy noble de más, siempre andaba con sus abuelos, o conmigo", describe.

Yuritzia comentó que actualmente ya hay denuncias por el paradero de su hijo en las instancias estatales de seguridad, pero hasta ahora no ha habido noticias sobre el caso.

Lamentablemente, expresó, desde que comunicó sobre la desaparición de su hijo en redes sociales ha recibido varios intentos de extorsión, situación que la tiene aún más desesperada y asustada, por el hecho de que puedan hacerle daño a su hijo.

Varias llamadas de extorsión

"He recibido llamadas de extorsión, yo y mi familia, desde el primer día que lo publicamos en redes; están los extorsionadores diciéndonos que cuánto tiempo queremos hacerlo sufrir y que les demos dinero por Darío.

"Me han mandado fotos de un muchacho amarrado, pero tiene pelo, y Darío se acababa de rapar, son cosas que nadie sabe, o me ponen a alguien gritando de espaldas, diciendo que de dinero para que me lo entreguen, pero siempre les digo, mándenme evidencia, quiero hablar con él, no quiero gritos, sino que me lo pasen, o una foto de frente, y ya no contestan", mencionó.

La mujer pide a la ciudadanía que si ven a su hijo, de inmediato lo reporten al 911, o al teléfono 662 562 0236, que pertenece a un colectivo de búsqueda.

El joven llevaba una sudadera roja y pantalón de mezclilla el día que desapareció, así como una gorra negra, justo como se muestra en el siguiente video.

Te puede interesar: Abaten a cuatro agresores y detienen a 10 tras ataque con arma de fuego a policía de SLRC