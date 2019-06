Busca saltar al podio

HERMOSILLO, Sonora.- En su segunda experiencia en Juegos Panamericanos, el sonorense Édgar Rivera no pudo ocultar la alegría y la responsabilidad que le brindan el representar a México en uno de las competencias más importantes para el País.



El llegar confiado y en ritmo es la expectativa que tiene para su participación en la ciudad andina, y reconoce que hay buenas posibilidades de colarse dentro de los mejores puestos en la justa.



"Mis expectativas son llegar en buena forma, sintiéndome con confianza, con varias competencias, me quedan cuatro competencias agendadas, y eso me va a ayudar a finalizar los últimos detalles y poder llegar con toda la confianza de que domino la técnica.



"Sabemos que estamos ahí con buenas posibilidades de estar entre los primeros lugares, de ser uno de los contendientes en Panamericanos, pero en estas alturas está pareja la zona de América y es simplemente llegar en buena forma y ejecutar", destacó.



Aunque sabe que todavía falta un año, está consciente de que hacer un buen trabajo en Perú lo pondría con buenas posibilidades de pelear un lugar en Tokio 2020.



"Yo creo que sería el último peldaño a Tokio, todavía faltaría un año, pero siempre es bueno ejecutar bien en competencias de este nivel, porque de hecho la atmósfera es muy parecida a Juegos Olímpicos, sólo que con América nada más", explicó.



Desde Toronto 2015 a Lima 2019, las diferencias que se pueden encontrar en su accionar como deportista son muchas, indicó, pues ha cambiado practicamente todo en su forma de prepararse.



"Han pasado cuatro años y en ese tiempo pasaron Juegos Olímpicos, pasó Campeonato Mundial, pasaron Centroamericanos y varios eventos y en 2015 me vine a Alemania, y creo que el Édgar de hoy tiene más experiencia, ya tengo más competencias.



"Tengo mejores resultados, mejor marca personal, entonces creo que vengo más preparado, ya conozco la experiencia y nada, siempre existen las emociones fuertes cuando vas a un evento de tanta importancia", mencionó.



Su preparación en Alemania le ha ayudado, principalmente, a mantenerse frecuentemente en competencias que lo han ayudado a mejorar mucho su nivel, situación que tal vez no viviría en México.



"Estar aquí en Alemania, en lo que ha ayudado más es en poder tener más competencias regularmente, aquí se manejan mucho las competencias profesionales que son donde los organizadores corren con los gastos de transporte y hospedaje", indicó.



Después del cuarto lugar mundial logrado en 2017, sintió que había dado el paso a la elite, las cosas no salieron nada bien, incluso sufrió de lesiones complicadas que lo hicieron dudar de sus expectativas.



"Creía que había llegado a la elite del mundo, y uno se empieza a hacer ideas, mucha alegría, motivación y yo tenía las expectativas a tope para el 2018 y lamentablemente pasaron cosas que se te van de las manos como la salud.



"Me salió una hernia en la zona lumbar y batallé mucho en la temporada indoor, estuve yendo con doctores y no me alivianaba, y no dejé de competeir porque quería seguir saltando, pero fue muy difícil", comentó.



Con el tiempo supo superar los miedos, y tras dejar atrás un 2018 complicado, tal vez el peor de su carrera, Rivera Morales está renovado y tiene en mente poder darle una alegría a México en Lima 2019.