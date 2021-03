Busca donadores de sangre para operación de su bebé

HERMOSILLO.- Reyna Guadalupe López Contreras solicita ayuda a la comunidad para que acudan a donar sangre, ya que su pequeño hijo Rey Ángel Silvestre Hernández López de 1 año y 4 meses quien nació con síndrome de Down requiere de una cirugía debido a una malformación ano-rectal.

“Es muy desgastante, me desespera ver a mi bebe así, se rosa, le salen llagas y le da comezón, como ya está grande tiene más fuerza y el se troza y arranca la bolsita de colostomía, por eso queremos que ya lo operen” explicó López Contreras.

Dos donadores de sangre de cualquier tipo es lo que requiere el pequeño Rey Ángel, pues todo está listo para la cirugía que le realizarán en el Hospital Infantil del Estado (HIES).

“Ya han sido dos veces que han cancelado la operación, primero porque llegó lo de la pandemia, luego en octubre no pudimos conseguir donadores, por eso yo les pido con el corazón en la mano que nos apoyen para que no me vayan a cancelar” manifestó Reyna Guadalupe.

La madre de familia vende nueces en el crucero Reyes y Uno en la colonia Jesús García, los ingresos apenas le alcanzan para comer y las necesidades del hogar, ya que tiene comprar diario una bolsa de colostomía para bebe la cual cuesta alrededor de 300.

Si desea apoyarlos donando sangre o con otro tipo de ayuda puedes marcar al 6621868548 , depositar a tarjeta BanCoppel 4169-1604-6807-9620 o acudir Puerta Real 1ra Etapa, Cerrada Carrión,Av. Oviedo #13.

Requiere: