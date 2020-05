Busca apoyo para tratamiento contra polimiositis juvenil

HERMOSILLO, Sonora.- Polimiositis juvenil es el diagnóstico que le han dado a Darien Limón, una joven que desde que empezó su enfermedad hace 3 años ha vivido en el confinamiento y en la escritura ha encontrado su distracción.

Contraje esto porque a los 13 años tuve rickettsia y por lo tanto se me fueron haciendo unos problemas, se me fueron desarrollando hasta que se concluyó que era polimiositis juvenil o fibromialgia”, dijo la joven.

Darien está bajo tratamiento de poliomisitis, fue la enfermedad que más destacó en ella, este mal tiene algunas características: no tiene cura, hay dolor muscular y quien la padece sufre la pérdida de fuerzas en su cuerpo hasta al grado de colapsarse además de cansancio severo.

Fue al cursar la secundaria cuando no pudo caminar y tuvo que usar por un año la silla de ruedas, después empezó con terapias para retomar las fuerzas en sus piernas con el apoyo de su familia, pero vinieron las constantes caídas que le impidieron seguir en las clases presenciales.

“Es una afección en los músculos, puede hincharse demasiado, produce dolor, debilidad, más debilidad y básicamente sería eso”, contó.

Los doctores para definir que tratamiento le iban a aplicar, dijo, le tuvieron que hacer estudios por cerca de 3 años y concluyeron los especialistas que pudiera ser polimiositis, sin embargo los análisis siguen para dar con una posible cura.

Actualmente cursa el quinto semestre de preparatoria y lleva las clases desde su casa, no ha sido novedad para ella el confinamiento porque desde algunos años ese ha sido su mundo aunque cada vez que puede sale a disfrutar con sus amistades como cualquiera de su edad.

“Muchas veces me impide caminar, correr, no pude ir a la secundaria por 2 años, a la preparatoria voy días, si y días no, porque precisamente me causa mucha debilidad y mucho cansancio”, manifestó.

Mariana Rodríguez, su madre, contó que a Darien no le gusta aceptar la enfermedad, pero ella es testigo de las veces que se ha caído a medio camino, al interior de su casa, las ocasiones en que prefiere quedarse acostada porque sabe que está débil o los meses que dura internada.

La familia de Darien son ladrilleros y los tratamientos que buscan para la joven están fuera de sus posibilidades.

Si usted quisiera apoyar con los estudios médicos de electromiografía a Darien puede llamar al 6623676677 con su mamá o bien adquirir su novela de nombre “En los muros”, tiene un costo de 50 pesos y está publicado en Amazón Kindle.