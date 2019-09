Busca Fundación Dar Más para Sonora que se integren más organizaciones civiles

HERMOSILLO, Sonora.- A dos años de iniciar Fundación Dar Más para Sonora y apoyar a organizaciones de la sociedad civil a capacitarse y transparentar sus recursos, este miércoles se abrirá convocatoria para que más organizaciones se sumen.



La presidenta del Consejo Rector Honorífico Ciudadano de la Fundación, Yolanda Escalante de Mazón, presentó a empresarios sonorenses e integrantes de la sociedad civil las actividades realizadas por la Fundación en estos dos años.



"Tiene poco más de dos años de operar como la casa de las organizaciones de la sociedad civil en el Estado, una fundación donde todas las instituciones legalmente constituidas y que desean constituirse, puedan fortalecer, crear y profesionalizar sus actividades", dijo.



En el evento estuvo presente la Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, quien reconoció el trabajo de la Fundación para gestionar recursos y verificar que se apliquen en lo que realmente es.



Además solicitó a los empresarios a que aporten a las distintas organizaciones que integran la Fundación Dar Más para Sonora y así incrementar el número de beneficiados.



"Yo sé que ustedes necesitan saber, empresarios, dónde está el recurso que ustedes aportan, a dónde va a dar, pueden ir a todas las asociaciones porque hay una muestra fiel y constante de que ahí está el dinero que ustedes aportan, pero necesitamos mucho más", expresó.



Transparencia de recursos



Yolanda Escalante de Mazón destacó que la Fundación ha buscado transparentar los recursos de las organizaciones para que estos se apliquen de forma correcta, y no financiar proyectos con otros fines que no sea apoyo para la sociedad.



"Un objetivo importante fue evitar financiar proyectos que en vez promover causas sociales, promovían causas personales y así fue como al principio nos encontramos que de 739 organizaciones en Sonora, sólo 530 estaban activas", expuso.



Escalante destacó que la Fundación apoya a las verdaderas organizaciones de la sociedad civil con un esquema de estímulos financieros y asesoría permanente en distintos rubros.



Las cuatro áreas son: Administración y finanzas, promoción y vinculación, capacitación y adiestramiento y desarrollo institucional; dedicadas a multiplicar las fuentes de ingreso y rendir cuentas claras de los proyectos.



"Nos hemos distinguido por trabajar en equipo, nuestros colaboradores, nuestro consejo maravilloso, que no es consejo de fotografía, muchos de ellos empresarios, muchas representantes de organizaciones que han puesto su alma y representan todas las áreas del Estado con muchas ganas de trabajar", manifestó.



La Fundación es la encargada de operar los recursos de Peso por Peso, donde estos se asignan mediante convocatorias públicas en todo el Estado y de manera paritaria.