Busca Araujo debut con Gallos Blancos

Con apenas un año y medio en las fuerzas básicas de Gallos Blancos de Querétaro, el hermosillense Diego Armando Araujo asegura que el crecimiento que ha notado en su persona no va acorde al tiempo.

El mediocampista que se forja en la cantera emplumada destacó que además de aprender cosas dentro de la cancha, su mejora como persona también ha sido importante.

"He madurado mucho, como persona y como jugador, en general en todo, en la velocidad, gestos técnicos, me he desarrollado en muchos aspectos, en apenas año y medio, me fui de 15 años", aseguró.

Diego Armando sabe que llegó a un equipo que le da prioridad a la generación y debut de nuevas promesas, por lo que siente que las oportunidades de debutar son grande para él y no bajará los brazos hasta conseguirlo.

"El saber que tengo una oportunidad mayor de debutar que en otro equipo me motiva cada día a echarle las ganas y partirme la ma... siempre para buscar una oportunidad. Cualquier cosa puede pasar.

"Puede ser que me debuten hoy, mañana, en un año, en dos, puede ser que no me debuten, que me vaya a otro equipo, muchas cosas pueden pasar, pero yo estoy muy confiado en que aquí puede ser", manifestó.