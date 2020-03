Buena samaritana apoya a lo más necesitados

“Gracias a Dios mi esposo trabaja, pero entonces me puse a pensar en aquella gente que tiene que salir día a día a conseguir el diario. Los empacadores, los que venden dulces en el Centro y las personas que viven en las invasiones”, comentó.

Laura mandó un mensaje a los vecinos de su colonia explicando la razón de esta actividad y ellos respondieron.

Les expliqué el porqué estaba haciendo esta actividad y les dije que si era necesario y por precaución me dejaran el donativo por fuera de sus casas, después en mi cochera puse una caja en donde poco a poco las personas acudían a donar, muchas veces sin avisarme llevaban cosas”, comentó.

Posteriormente, realizó una publicación en su cuenta personal de Facebook en donde varias amigas y conocidos la contactaron para realizar donaciones.

Aunque en un principio esperaba hacer alrededor de quince despensas, después de haber hecho la publicación ha recibido palabras de aliento y apoyo.

“El primero en apoyarme fue uno de mis hijos que no vive aquí en México, me llamó y me dijo ‘Mamá, ¿con quien estás haciendo esta colecta?’, entonces le dije que yo sola la estaba organizando y me apoyó, después más gente quiso sumarse”, añadió.

Uno de los primeros beneficiados fue don Jesús, un hombre de la tercera edad quien sale todos los días a vender paletas heladas, historia que se publicó en EL IMPARCIAL, pero debido a que la gente se ha resguardado en sus hogares, sólo vende alrededor de 10 paletas al día.

Aceite, frijol, azúcar, harina, manteca, puré de tomate, latas de atún, lata de verduras, avena, lentejas, leche, papel sanitario y jabón de polvo y de baño, son artículos que contienen las despensas.

Las personas que deseen apoyar pueden comunicarse al número celular 662-149-3712 para realizar la donación en especie o por medio de alguna transferencia bancaria.