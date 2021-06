Brenda ahuyentó el dolor con la pintura y encontró su forma de vida

HERMOSILLO, Sonora.- A través de la pintura ha encontrado no sólo su forma de terapia para ahuyentar el dolor, sino también su forma de vida.

Brenda Vega, pintora hermosillense, se inspira de la vida misma, de la gente que encuentra en la calle, del desierto, de su familia y sobre todo de sus amigas para expresar y plasmar su talento en su obra.

Aunque siempre tuvo de cerca el arte, pues proviene de una familia que ha dedicado su vida a las distintas expresiones artísticas, no fue hasta hace cuatro años que comenzó de lleno en la pintura.

Brenda es economista y especialista en Relaciones Internacionales, pero después de un accidente automovilístico encontró en la pintura su terapia tanto física como mental.

Brenda Vega sufrió un accidente; la pintura le ayudó a sanar y vivir.

“Tuve que hacer muchos ajustes en mi vida, me hicieron una cirugía y tuve que pasar por un proceso muy difícil en mi vida y aparte una fibromialgia secundaria, que es como dolor crónico.

A partir de ese momento empecé como a recapitular, ¿qué va a hacer Brenda Vega ahora?, ¿qué te gustaría hacer?, ¿para qué eres buena?, y como parte de una serie de terapias que tuve tanto físicas como sicológicas llegué a la pintura”, platicó.

La fibromialgia se le detectó después de la operación, a veces el dolor físico le impide poder pintar, pero en esta enfermedad ha encontrado una forma distinta de hacerlo, utiliza sus dedos.

Obra "Hellmosillo" de Brenda Vega, pintada con sus dedos.

“Se me empezó a manifestar con dolor de cuello, luego dolor de manos, me hicieron estudios, traía mucho daño en la columna y era indispensable que me operaran y cuando lo hicieron me dijo mi neurocirujano, el doctor Tapia Nava, porque ninguno se animaba a operar, dijo ‘sí te voy a operar, pero no te voy a quitar el dolor porque tienes fibromialgia’”, mencionó.

El comienzo

Brenda Vega siempre ha tenido el arte de cerca, su abuela tocaba seis instrumentos, su prima la pintora Marisela Moreno, a la que mencionó como una de las mejores pintoras sonorenses; además su tía la recién fallecida, Isela Vega, con quien estuvo un tiempo en Los Ángeles como parte de su formación artística.

Para la hermosillense todo se dio de una manera muy natural para llegar a la pintura, y quiso aprender de los grandes y así fue como se especializó en Historia del Arte, además de influenciarse en Los Ángeles, Miami, donde actualmente está parte de su obra.

Ha estado participando con asociaciones de pintores de Latinoamérica y ha tenido oportunidad de exponer en San Carlos, Hermosillo de manera individual y de manera colectiva en otras partes, además su obra está en varios estados de la República, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Atlanta.

Una de sus pinturas favoritas es una que elaboró en un momento difícil de su vida, se trata de un Cerro de la Campaña con las palabras “Hellmosillo”, al estilo Hollywood.

“Es una pintura muy icónica y apenas estaba iniciándome en esto y a mi me vibran los colores brillantes, el rojo, el azul y estaba en un momento muy estresante, muy enojada, enojada hasta con la ciudad, y la hice porque lo único que quería era largarme de aquí y lo que representa el calor aquí”, compartió.

Brenda tiene más de 400 obras en técnicas como acrílico, óleo y acuarela, pero lo que sigue es poder aprender cosas nuevas como el uso de tintas, la escultura, el grabado.

Retos en Sonora

A pesar de que en el estado hay una gran cantidad de artistas talentosos, para Brenda Vega aún está muy dormida la difusión de la cultura; pues considera que el acceso se ha quedado en unos cuantos.

“No hay mucha difusión, creo que se ha dejado de lado la cultura, la pintura, escultura, está muy dejado. Yo veo que en Sonora sí hay arte, pero veo que la pintura y el arte se queda en unos cuantos, para apreciarla y comprarla”, expresó.

Trabajar de forma colectiva con artistas locales, mexicanos y latinoamericanos, ha sido una de las formas más importantes para darse a conocer, pero considera que debe haber mayor apoyo de los gobiernos para acercar la cultura a todos, desde pequeños.

“Por lo que he vivido lo que más me inspira es la vida misma, me inspira mucho mi familia, mis amigas, mucho me inspiran mis amigas, me dan mucho de dónde beber. Si voy al parque me gusta ver a la gente tirándole las pelotas a los perros, me gusta ver esas cosas, soy muy normal, muy básica, me inspira la belleza y me inspira mucho el desierto, el mar, me encanta el mar”.

“El arte es una terapia, totalmente, está comprobado científicamente, pero para mi se convirtió también en un medio de vida, porque el arte se te va metiendo, es difícil poderlo describir”.

