Bloquean instalaciones de kínder; exigen más seguridad en el plantel

HERMOSILLO, Sonora.- Madres de familia de alumnos del Jardín de Niños "Estefania Castañeda" bloquearon ayer las instalaciones del plantel, además de la circulación vehicular sobre una avenida durante dos horas, para denunciar la excesiva incidencia de robos.



Las mamás, quienes omitieron sus nombres pues aseguran ser víctimas de represalias, aseveraron que los delincuentes pudieran tener como cómplice a un empleado de la escuela, pues no utilizan violencia para ingresar al inmueble y saben dónde está lo de mayor valor.



"Se robaron cableado y una pantalla, la escuela está sin luz y sin agua; y creemos que tienen ayuda, porque casualmente cuando roban, al otro día el señor (empleado) no se presenta y es la única persona que sabe dónde están las cosas.



"Hace poco vinieron a cambiar el cableado y sobraron cajas enteras de cable nuevo, se resguardaron en un salón para que no estuvieran visibles; al otro día llegamos y a ese salón precisamente se metieron, se robaron el cable y una pantalla", afirmaron.



Piden un velador



Las madres exigieron al personal de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) que acudió ayer a mediar la situación, que se asigne al menos un velador para proteger lo que con esfuerzo ellas consiguen para el plantel educativo.



"Este problema ya tiene más de un año, fuimos a la SEC, nos recibieron y tenemos más de un año esperando respuesta y no llega ni se ve para cuando; ya estamos hartas, porque las mamás trabajamos muy duro para que el Jardín esté bien y tenga las mejores cosas para los niños.



"Y con una mano en la cintura vienen (los delincuentes) y se llevan una pantalla, a la semana la otra, luego la bocina; no se nos hace justo porque las cosas no nos cuestan un peso, son cosas que nosotros pagamos como padres de familia", subrayaron.



Investigará el caso



Emilio Pliego, director de Seguridad Escolar, detalló que cuando los papás señalan a un empleado del plantel por presunta participación en algún acto delictivo, primero se tiene que hacer un informe en Recursos Humanos en la SEC y luego una investigación.



"No podemos juzgar a alguien si no se tienen elementos, él como todas las personas tiene sus derechos y tenemos que investigar, ver qué está pasando para poder realmente juzgar.



"De la presunción no podemos tener nada, mañana está citado (el señalado) en la Secretaría y de ahí vamos a desprender lo que sucederá con él", informó el funcionario.Padres de familia del plantel Nueva Creación, localizado en las calles De los Pueblos y Carlos B. Maldonado, al Norte de la ciudad, solicitaron mayor vigilancia a las autoridades, ya que de noviembre del año pasado a la fecha, los delincuentes han hecho mucho daño.



"Apenas en noviembre del 2018 entregaron la escuela y ya nos han robado 10 veces. Hoy (jueves) en la madrugada fue la última vez, se llevaron material didáctico de los niños y material de limpieza.