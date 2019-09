Bloquean calles para exigir maestro y aires en escuela

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la ausencia de maestro en un grupo de tercer año y la falta de aires acondicionados en algunas aulas, padres de familia de la Escuela Primaria Ernesto López Riesgo, de la colonia Altares, bloquearon las calles para expresar su descontento.



Desde las 08:30 horas de ayer, un grupo de padres exigieron a las autoridades pronta respuesta sobre la situación que desde hace una semana el grupo de Tercero B está vivienda por falta de maestro y los alumnos son los más perjudicados.



"El problema es que tenemos una semana sin maestro. Ayer estuvimos con el director y nos comenta que él ya metió papeles y todo desde hace 15 días; quedaron de mandarle un maestro desde el martes y hasta la fecha no se ha presentado ningún maestro.



"Estuvimos marcando ayer a la SEC y nomás no nos contestaron. Igual le dicen al director: Mañana va a ir, mañana va a ir, y no se presentan. La cuestión aquí es que si mañana no se presentan vamos a cerrar la escuela", aseveró.



DESHIDRATADOS



La falta de aires acondicionados en por lo menos el aula de Primero B, el aula de medios y la biblioteca, también es por lo que están luchando los manifestantes, externaron, ya que algunos pequeños ya han presentado síntomas de deshidratación.



"Son siete los niños que se han enfermado. Y antes de hacer este paro nosotros hablamos con el director y él habló con la SEC, pero no ha habido respuesta. Mi niño es uno de los que se ha enfermado y no se me hace justo, porque se deshidrató", externó Ana Cecilia Amaya.



TIENEN RAZÓN: DIRECTOR



Xicoténcatl Estrada Félix, director de la primaria localizada en las calles López Riesgo y Del Granero, reconoció que los padres de familia tienen razón y ya se hicieron las gestiones necesarias para solucionarlo y están a la espera de la respuesta.



Explicó que la ausencia del maestro es porque uno de los maestros de base solicitó una licencia sin goce de sueldo y no hay un maestro que lo sustituya, a pesar de que se le notificó a las autoridades con 15 días de anticipación.



"El permiso inició a partir del día martes 17 de septiembre y no hemos tenido a la persona que va a cubrir el grupo y yo he trabajado con los niños dos días. Yo ya informé a mi autoridad inmediata y a su vez ella avisó a Secretaría y nos avisaron que ya había un maestro, pero hasta la fecha no ha llegado nadie", agregó.



El docente indicó que el problema de la falta de aires en el plantel también se gestionó, pero tampoco se ha solucionado, ya que solicitó diez aparatos de aire acondicionado, porque en unas aulas sólo existe uno de ellos cuando deberían de existir dos.