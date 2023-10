Blanca Zulema perdió un seno por el cáncer y sigue su lucha

HERMOSILLO, Sonora.- Al levantar el brazo para recargarlo en la cabecera del asiento del vehículo fue como Blanca Zulema Bejarano Bermúdez, de 47 años de edad, descubrió que tenía unas “bolitas” que resultaron ser cáncer de mama.

Explicó que fue hace cerca de nueve años que enfrentó a esta enfermedad, se sometió a radiaciones, perdió un seno y cayó en depresión, pero actualmente se encuentra de pie en busca de seguir activa en la vida.

Nunca me había checado, ni nada de eso, pero una vez andaba con una amiga en su carro y yo hice el asiento de atrás para recargarme y levanté el brazo derecho y sentí que algo me molestó”, recordó.

Le realizaron la biopsia por ultrasonido en el Oncológico de Hermosillo; el resultado fue positivo.

El proceso de enfrentar al cáncer de mama, dijo, es triste porque se someten a las quimios que provocan la caída de cabello, a la cirugía para la extirpación del seno y luego más quimios. Ella lo hizo durante un año.

“Al principio de la extracción fue muy traumático, no me sentía yo, me sentía rara, en depresión y todo eso, pero ahorita siento que ya lo asimilé”, manifestó.

Sí, traigo el implante, pero nada más me rellenó el hueco; los primeros años fueron muy difíciles”, confesó. Hace seis semanas, ella se sometió a una histerectomía por el cáncer.

Blanca tiene ganas de vivir, dijo, darse la oportunidad de estar con sus hijos de 30, 26 y 19 años de edad.