Benjamín Hurtado alista demanda contra Ayuntamiento de Hermosillo tras video

HERMOSILLO, Sonora.- Por daño moral y perturbar su imagen, demandará Jesús Benjamín Hurtado Aguirre a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas y al Ayuntamiento de Hermosillo.

El actual delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora (SER) se defendió de las acusaciones que se le están haciendo después de que circulara un video donde supuestamente tuvo un altercado con guardias de seguridad, estando en estado de ebriedad.

A esto, Hurtado Aguirre aseguró que el vaso que llevaba consigo al salir de un establecimiento de carnes, era agua con un antiácido, pero no cerveza.

“Todo esto es un asunto político, sí, de la alcaldesa, sí, en contra de Petra Santos, sí, graban lo que querían grabar y sacan lo que querían sacar, y de todo esto sale todo ese encontronazo.

“Quién orquestó todo este relajo, yo no estoy para decirlo, pero la lógica es que es un asunto político, y si van e indagan el parte policiaco de lo que pasó, pues resulta que no hay un parte de nada porque no pasó nada porque no estaba en estado de ebriedad”, afirmó.

El delegado de la SER dijo que demandará a la alcaldesa de Hermosillo, ya que él no incurrió en una ilegalidad, tanto así que no fue arrestado y no hay un parte policiaco de los hechos pero su imagen fue difamada.

“Y por lo que pasó es que estoy demandando a la presidenta municipal, por daño moral, pero además estoy solicitando una reunión con los policías que estuvieron en el lugar y si no me contestan volveré a mandar un oficio porque quiero que nos veamos las caras.

“No es posible que perturben mi imagen de esa manera porque si yo hubiera estado borracho me hubieran llevado a la jefatura y quién me va a resarcir mi imagen pública, la difamación”, indicó.

Ante su actual cargo, dijo que van varias veces que presenta su renuncia pero no se la aceptan, y sin dar más motivos aseguró que hasta el momento sigue siendo el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Sonora, pero el día del altercado estaba como civil, como un ciudadano más.

“El día que pasó todo era domingo y no estaba como funcionario público, estaba como cualquier otro ciudadano, no estaba trabajando, y como funcionario público ¿a quién le tengo que pedir perdón?, no tuve problemas con los policías, ¿le tengo que pedir perdón a la empresa porque me vendió 5 mil pesos de carne?.

“Ese asunto duró tres minutos, no más, y esos tres minutos se hizo todo eso y no estaba en estado de ebriedad, cuando el guardia me preguntó que si que traía en el vaso le dije: Cerveza no, un whisky pero no era verdad, hasta el guardia y el oficial que llegó olieron el vaso y su hubiera sido alcohol me llevan detenido”, recalcó.

Jesús Benjamín Hurtado Aguirre dijo sentirse molesto porque que todo fue orquestado, todo fue manipulado y seguirá con su demanda para que el daño a su persona sea reparado.