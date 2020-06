Beisboleros por herencia

Los batazos, las atrapadas y los títulos conseguidos son de gran valía para el ex pelotero profesional Hernando Arredondo, pero el ver a sus hijos crecer como peloteros es sin duda una satisfacción doble.

Ángel y Hernando Jr. sacaron de su padre algún rasgo físico y el cariño y las habilidades por los bats, las pelotas, la grama y los guantes, y poco a poco se convierten, ambos, en importantes prospectos de este deporte en Sonora y en México.

El ex jugador de Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de Beisbol explicó que sus hijos traen este deporte en las venas, y que desde muy temprana edad se dio cuenta que para ellos esto también sería una pasión.

Ellos se criaron en un estadio de beisbol, yo los veía jugar, y el juego no lo veían porque ellos andaban jugando todo el tiempo, pero desde muy chiquitos a ellos les empezó a gustar el beisbol y Ángel a los 7 años jugó su primer mundial, en Managua, Nicaragua, y Hernando como a los 8 fue a su primer nacional”, indicó.

El ex tercera base rememoró que cuando ambos estaban muy pequeños lo acompañaban a entrenar y fue poco a poco cómo se fueron adentrando en una disciplina que a pesar de su corta edad les ha dado ya varias alegrías.

“Ello es lo que siempre han visto, cuando yo entrenaba en mis tiempos libres, que me iba a entrenar por mi cuenta, me los llevaba, ellos en bicicleta y yo corriendo y ahí empezamos a batear, y la verdad siempre fue algo de diario, ellos me acompañaban y yo los apoyaba a batear y siempre hemos estado juntos”, explicó.

Como todo papá, dijo, los apoyará e impulsará hasta donde puedan para lograr un contrato con alguna organización de Estados Unidos si así lo desean, pero también sabrá decirles cuando sienta que es hora de cambiar de rumbo y ponerse a estudiar.

“Ahorita no son los tiempos como nos tocó a nosotros, ahorita hay más oportunidad de poder estudiar, y poder practicar el beisbol, creo que ahorita hay buenos bonos cuando firman a un niño que tiene talento y los mandan a Estados Unidos y uno no puede decidir por ellos, pero hay que darles la oportunidad si quieren jugar.

“Si mis hijos quieren una oportunidad yo sí se las doy, para que ellos vean y luchen por esa oportunidad, eso sí, si veo que no avanzamos y que no llegamos a algo que sea el objetivo que es firmar para Estados Unidos se dedicarán a la escuela completamente”, explicó.

Con 15 años de Hernando Jr. y los 13 de Ángel pareciera que no tienen mucho camino en el beisbol, pero la vitrina de logros de ambos es amplia, y los éxitos que han vivido ellos los ha gozado el ex profesional como si los hubiera logrado él en el terreno de juego.

“Yo creo que el mejor momento de Ángel fue haber participado el año pasado en agosto en el Cal Ripken, haber sido el jugador más valioso en tres juegos, empatar un récord que tiene años de cuadrangulares, pegar dos en un juego, creo que ha tenido varios Ángel, pero es de las más fuertes.

“Y de Hernando creo que en el torneo de EL IMPARCIAL (Torneo de las Américas) que fue el mejor pitcher, líder de cuadrangulares con siete, en el 2017, ese año para él fue muy bueno porque también le fue muy bien en la fase previa (Estatal) y había tenido otros torneos muy buenos”, explicó.

Aunque traen el beisbol en la sangre y se hicieron viéndolo jugar a él, Hernando sabe que cada uno de sus hijos trae un sello especial, pues juegan de una forma diferente entre ambos y sobre todo, no tratan de imitar a su padre.

“Cada quien tiene su estilo, lo que les he inculcado es como hacer las cosas de forma correcta, cómo agarrar una rola correctamente, como pararse en home, como batear y creo que en todo eso le hemos ido ganando, en mecánica, a unos niños que no tienen un familiar directo en el beisbol profesional”, admitió.