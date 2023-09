Becas de comida diaria: La generosidad de Ernesto Navarro en la Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Como ex estudiante foráneo de la Unison, y alguien convencido de que la educación es la clave del éxito, Ernesto Navarro, dueño de una cooperativa en la institución, comenzó a becar con una comida diaria a estudiantes foráneos desde hace tres semestres.

El proyecto, contó, inició luego de ver la necesidad de los alumnos de otras partes del Estado, quienes van a estudiar, en ocasiones, sin el dinero suficiente para comprar un agua.

Al recordar el mismo la dificultad que vivió en su etapa de universitario, quizo apoyar a estos jóvenes y retribuir un poco todo el cariño que le han dado los mismos estudiantes en su trabajo, ahora como dueño de una cafetería universitaria.

Esto se nos ocurrió por el hecho de tratar de ayudar a los alumnos, porque aquí los vemos como batallan, se nota cuando no les alcanza, que no traen, o hay veces que vienen a comprar nada más un agua y dicen ‘es que traigo 10 pesos’, y no pasa nada, se las damos.