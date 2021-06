Beatriz sobrevivió al cáncer y creó asociación "Trenzando Esperanzas con Hilos de Amor"

HERMOSILLO, Sonora.- Al ser sobreviviente de cáncer, y haber visto a sus padres sufrir la misma enfermedad, Beatriz Guadalupe Hernández Montes decidió crear la asociación "Trenzando Esperanzas con Hilos de Amor", donde recolecta trenzas de cabello para la creación de pelucas oncológicas.

"Nosotros nos dedicamos a la recolección de trenzas para pelucas oncológicas, y después las entregamos en el Taller de Pelucas Oncológicas Artesanales del Estado de Sonora, que se encuentra en el Albergue del Hies", explicó.

"La finalidad es que la lista de espera que tienen las pacientes con cáncer sea más corta, y en vez de esperar 5 o 6 meses se acorte a 2 o menos, y claro que se las den de forma gratuita", agregó.

Enfermó tras el nacimiento de su tercera hija

Fue en el 2014 cuando Hernández Montes enfrentó tan terrible padecimiento, justo en el momento el nacimiento de su tercera hija, situación que la hizo sentirse bastante vulnerable, recordó.

Lamentablemente, debido a los incisivos tratamientos que necesitó, Milagros, su pequeña, falleció dentro de su vientre a las 20 semanas de gestación, siendo esa la razón por la que se decidió a crear este proyecto.

"Yo inicié los tratamientos de radioterapia, porque los doctores me dijeron que si no lo hacía podía morir yo y dejar a mis primeros dos hijos desamparados, fue una decisión muy difícil y por la cual perdí a mi hija cuando apenas tenía 20 semanas", recordó.

Emprendió el proyecto en honor a su hija

"En honor a ella inicie este proyecto, porque después de no poder controlar esa perdida, ni la enfermedad, no quería que mi cabello también me lo quitará el cáncer, me daba miedo ver que se cayera y decidí que yo quería raparme", manifestó.

En ese momento, sus planes no se pudieron llevar a cabo porque tuvo que ser ingresada al hospital y los doctores no se lo permitieron.

Curiosamente, el cabello de Beatriz permaneció intacto y sin caerse durante todo su tratamiento, lo cual le confirmó a la joven de entonces 22 años, que debía crear algo para apoyar a las demás pacientes.

"Recuerdo que prometí que si cumplía 5 años libre de cáncer me iba a rapar e iniciar este proyecto", comentó.

"En mayo del 2019 yo cumplí 5 años sin cáncer, fue entonces que hicimos nuestro primer evento de "Trenzando Esperanza", y ahí mismo yo me rape por completo y done mi cabello", expuso.

Recolectan trenzas para pelucas

Actualmente, ya con dos años desde que inició la agrupación, han podido recolectar más de 350 trenzas y apoyar a diferentes pacientes con su peluca, lo cual la anima a seguir trabajando en "hilar más sueños" para pacientes y sobrevivientes de cáncer.

¿Cómo puedo ayudar a la fundación de Trenzando Esperanzas con Hilos de Amor?

-Donando trenzas de al menos 25 centímetros de cabello, totalmente seco, limpio, sano y sin decolorar.

¿Dónde puedo comunicarme para donar?A la página de Facebook: Trenzando Esperanzas con Hilos de AmorAl teléfono: 631 198 4219