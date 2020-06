Batallan por saturación de hospitales

Después de ser diagnosticados con coronavirus, Lorena y Alan vivieron una gran desesperación al no poder encontrar un servicio médico de calidad en ningún lado, ya que, dicen, en los tres hospitales privados de Hermosillo que hablaron les dijeron que se encontraban saturados.

Lorena contó que aunque la enfermedad resultó leve para su persona, su esposo comenzó con fuertes crisis de tos y dificultad respiratoria durante la noche del pasado viernes, fue entonces que al no tener servicio médico, buscó un hospital privado donde pudieran atenderlo.

Grande fue su sorpresa cuando le negaron la atención por falta de cupo dentro de sus instalaciones, temiendo la peor al ver a su marido cada vez más agitado.

“Nosotros comenzamos el martes de la semana pasada con síntomas. Yo lo noté porque suelo hacer ejercicio en casa y comencé a agitarme demasiado, aparte de que me dolían mucho los ojos y el cuerpo, al ver que mi esposo estaba igual, me di cuenta de que algo no estaba bien”, recordó.

En ese momento le llamaron a un médico de su confianza quien les hizo una tomografía de torax, donde se dieron cuenta que su esposo tenía neumonía, por lo tanto les recomendó aislarse de forma inmediata, tomar tratamiento y vigilar su estado físico, además de realizarse la prueba para confirmar el virus a la brevedad.

Hasta el viernes, contó, la enfermedad se presentó de manera tranquila en ambos, pero la madrugada del sábado su esposo comenzó a tener fuertes ataques de tos y dificultad respiratoria, lo cual hizo que de inmediato buscará la manera de ingresarlo a algún hospital, pero en ninguno encontró cupo.

Como no tenemos ni seguro ni nada yo empecé a hablar a los hospitales a ver donde lo podían recibir y todos me dijeron que estaba lleno. Desesperada decidí llevarlo al Hospital General como única medida que tenía disponible, y fue ahí donde me recibieron”, relató.

Lorena señaló que desde el momento que recibieron a su esposo, con una rapidez impresionante lo evaluaron e ingresaron a darle la atención que requería.