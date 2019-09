Batallan con el agua en Villa Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Sin agua para llenar una lavadora, un tinaco o el inodoro es algo que los vecinos de Villa Sonora padecen desde hace al menos un mes y cuando llegan a tener el servicio aseguran que es apenas "un chorrito".



María Flores, vecina del sector, explicó que se encontraba fuera de la ciudad y hace tres días regresó a su vivienda y se encontró que de los grifos apenas salía agua.



"Sale un ‘chorrito’, ahorita prendí la lavadora y no sube, sale muy poquita en el lavaplatos, en el lavamanos un ‘chorrito’ que apenas sale", dijo.



En la colonia Villa Sonora tener un tinaco en el techo de las viviendas no ha sido la solución.



Sobre la calle Suaqui Grande entre Reyes y Yáñez se puede observar a vecinos que llenan cubetas con lo poco que alcanza a salir de la llave para realizar las labores diarias indispensables, como bajar la palanca del inodoro o lavar los trastes.



Quien no tiene tinaco en su vivienda en este sector vive la odisea de acudir a otras casas para bañarse.



Lorenia Espinoza contó que ella tiene ir a la casa de su mamá.



"Siempre a las 9 de la mañana ya no hay nada de agua, y dura todo el día y viene un ‘chorrito’ a las 9 de la noche, 10 de la noche y yo creo que en el transcurso de la noche sí hay agua, pero otra vez en la mañana se vuelve a ir", relató.



En los 22 años que tiene de vivir en esa colonia Ana Lourdes Díaz aseguró que no le había tocado vivir este problema, hasta hace cerca de un mes.



Indicó que al realizar los reportes a Agua de Hermosillo las respuestas son que hay reparaciones en el pozo de Los Bagotes o que se realizan trabajos de reconexión.



A pesar de la escasez de agua que hay en el sector comentó que los recibos por el cobro del servicio llegan puntuales, al igual que las multas por pagos atrasados.