Basura invade la calle en la Solidaridad

HERMOSILLO, Sonora.- Basura acumulada por años, además de animales muertos y quemazones constantes, predominan en la esquina de un predio en la que debería de haber una banqueta y cuyo "cochinero" se expandió hacia la calle.



Es la esquina ubicada en las calles Sierra del Tule y Otancahui, en la colonia Solidaridad al Norte de Hermosillo, donde desde hace más de 15 años, vecinos y personas ajenas al lugar tiran basura sin la menor preocupación.



"Qué bueno que vienen, porque ya estamos hasta la ma… de esto. Hay unos vecinos que son bien cochinos y son los que tienen ese atascadero, además de los que pasan con los carritos juntando cosas y vienen y echan lo que les sobra.



"Por si fuera poco, tenemos otros vecinos que son unos malandros, son los que roban a cada rato y ellos son los que también desmantelan lo que se roban, televisones, hasta un sillón tenían el otro día ahí afuera de la casa o van y lo tiran a la esquima", expresó un vecino.



Por temor a represalias, los denunciantes prefirieron permanecer en el anonimato, pero se quejaron también de los quemazones que a cada rato realizan en dicho lugar o a los alrededores y a la mayoría de los ciudadanos pareciera no importarles.



"Pues les vale, porque no dicen nada, tienen miedo de esos cab… pero ya estamos hartos y no se me hace justo que sigan pasando esas cosas. El otro día estaba el perro como loco, porque estaba el humadero y nadie lo ayudaba a salirse para que no se me ahogara con el humo.



"Sí pedimos a la Policía que accione", agregó el reportante, "que hagan algo, porque esto no se trata nomás de simple basura, sino que además está la delincuencia involucrada y no hay ley".



Otros ciudadanos apoyaron la versión de las personas que se entrevistaron, pero prefirieron no hacer comentarios que pudieran afectar su integridad, ya que aseguraron que "los delincuentes lo controlan todo" y temen que actúen en su contra.