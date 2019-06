Basura en playas mueve conciencia de jóvenes

HERMOSILLO, Sonora.- La basura generada por los desechos de plástico en playas y zonas de humedales ha comenzado a mover la conciencia de los jóvenes en Sonora.



Hugo Valdez Mundo tiene 16 años de edad y cree que son los muchachos de su edad quienes tienen la tarea de organizar acciones que dejen un legado de cuidado ambiental para las generaciones que les seguirán.



El joven, junto con otros chicos y chicas de su edad, forma parte del grupo Ecosta, del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 264 ubicado en el Poblado Miguel Alemán, quienes al menos realizan tres jornadas de limpieza por año en playas de Bahía de Kino.



El 2 de febrero, en el Día Mundial de los Humedales, hicieron labor de limpieza en el Estero Santa Cruz, donde sacaron más de una tonelada de basura, la gran mayoría de los desechos fueron plásticos, plásticos y más plásticos.



"Hemos encontrado pañales, muchos platos desechables, muchas botellas de vidrio también. Nos impacta que hay muchos peces que no sirven porque traen atorado algún desecho de plástico, algún popote, una bolsa de basura o se quedan atrapados en las redes y los pescadores los tiran a la orilla de la playa", enfatizó Hugo.



El principal problema que él ve es la falta de conciencia de todos. Asegura que si dejan limpio un sitio, a la siguiente jornada lo encuentran con el doble de basura.



"Los jóvenes ahorita estamos siendo afectados por la educación de los mayores, de que los mayores no cuidaron el planeta, de que no tienen una conciencia ecológica", señala, "entonces los jóvenes al ver esta situación tenemos una mente más abierta de que debemos cuidar al planeta".

Clarissa López tiene 17 años, está por terminar la "prepa" en el CBTA 264 y es también integrante del grupo Ecosta. Al igual que Hugo, expresa su preocupación por el daño que los plásticos generan a las especies y los ecosistemas.



"En una ocasión me tocó ver un pelícano, estaba en la orilla del mar, estaba muerto y adentro tenía lo que eran bolsas, se confunden o no sé qué cuando van a comer, tenía la bolsa dentro y pues se mueren asfixiados por la misma bolsa", recuerda.



La joven dice que ella había visto fotografías de animales muertos en otras partes del mundo debido a la contaminación por desechos de plástico, pero se sorprendió de poder verlo ella misma, en la playa sonorense.



La preocupación de estos dos jóvenes se suma a la de miles en todo el mundo. Las costas de Sonora no son la excepción ante el cada vez más visible daño que causa la basura plástica a los ecosistemas en todo el orbe.





De acuerdo con estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada minuto se compran un millón de botellas de plástico en el mundo y, por año, se utilizan 500 mil millones de bolsas. Ocho toneladas de plásticos acaban cada año en los océanos, amenazando la vida marina.



"Los estudios sugieren que las bolsas de plástico y los contenedores hechos de espuma de poliestireno pueden tomar hasta miles de años en descomponerse y contaminan suelo y agua", destaca la ONU en un comunicado emitido con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.



Una vez descompuestos, agrega el informe, los microplásticos pueden tener impactos en la salud humana, y han sido detectados en sal de mesa comercial y diversos estudios aseguran que el 90% del agua embotellada contiene partículas de plástico.



En el documento se afirma: "Estamos viendo cien mil organismos marinos muertos por intoxicación por plásticos, porque no diferencian entre ellos y su comida natural y este problema va incrementando".



El 19 de marzo de este año se conoció que en Filipinas fue encontrada una ballena muerta con 40 kilógramos de plásticos en su interior. Los científicos aseguraron que este "alimento", fue lo que causó la muerte del cetáceo.



En México, un análisis de la basura encontrada en 42 sitios de playa de 10 ciudades costeras mexicanas, realizado como parte del movimiento mundial "Break Free From Plastic" (Libérate del plástico), dio a conocer que el plástico es el mayor contaminante.



En el resultado del estudio, se encontró que el 47.9% de la basura recolectada eran plásticos, 16.4% colillas de cigarro, 8.5% papel, 7.3% algas o plantas, 6.9% madera, 5.6% metal, 2.7% vidrio y el 5% restante de otros desechos.



Si bien no hay estudios puntuales para el caso de las costas de Sonora, el investigador Antonio Cruz Varela, oceanólogo del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus), cree que sí hay afectaciones por este material.



"Sí hay acciones que nos provocan cierta tensión, como los plásticos, sobre todo", resalta, "tenemos un mal manejo de los plásticos, no tenemos una conciencia como usuarios de las playas".



Dice que la basura plástica es una de las principales fuentes de contaminación porque no se degrada fácilmente y cuando esto ocurre provoca contaminación al acumularse en los sedimentos de forma no notoria, que puede ir a dar a los organismos y a los humanos vía respiratoria.



"Son partículas muy finas que ya las hemos visto y que se ha reportado que están en algunos organismos, inclusive plásticos como las bolsas las sacan de los sistemas internos de los organismos, entonces sí hay impacto importante de ese tipo de contaminantes por plástico", afirma.



Los plásticos se pueden retirar y reciclar, comenta Cruz Varela, pero el problema reside en que la mayoría se pierden y esos son los que van a generar contaminación más adelante, o bien los que ya la generan actualmente.