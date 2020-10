Bastón en mano, don Óscar de 72 años trabaja como jardinero

HERMOSILLO.- Todos los días Óscar Mada Armenta, de 72 años de edad, sale a recorrer las calles de la colonia San Benito y Balderrama, donde ofrece sus servicios de jardinería, limpieza y albañilería.

“Ahorita no tengo triciclo se me descompuso y traigo este carrito con las herramientas que utilizo para podar y limpiar, los vecinos de la San Benito ya me conocen por años les he trabajado”, comentó Mada Armenta.

Don Óscar utiliza un bastón para caminar o apoyándose en el carro de supermercado puede desplazarse, pues hace 5 años tuvo un accidente de trabajo y quedó lastimado de su cadera.

Yo siempre he trabajado, mi papá desde chiquito me enseñó a trabajar, con lo que gano saco para la comida porque la ayuda del gobierno no alcanza se va en los otros gastos, estamos yo y mi esposa y medio nos alcanza”, expresó Óscar.

El jardinero aprecia la sombra de los árboles y al terminar algún trabajo descansa tranquilamente bajo estos, recordando la infancia que le tocó vivir en el Molino de Camou, lugar que hace años no vista.

PARA APOYARLO

Si desea apoyarlo ofreciéndole trabajo o despensa, él vive por la calle Aldama en la colonia San Benito y por las tardes se le puede encontrar por esa avenida, entre Zacatecas y Tamaulipas.