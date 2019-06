Bárbara es la más rápida

HERMOSILLO, Sonora.- Aún no termina el 2019 y la velocista sonorense Bárbara García no se cansa de adornar su cuarto con medallas y éxitos en el atletismo.



A sus 17 años de edad, García Navarro vive el mejor de su corta, pero promisoria carrera dentro de las pistas de velocidad, con las que fueron sus primeras preseas obtenidas en pruebas individuales.



El talento que desborda en cada zancada la llevó a ser la mejor de su categoría en el País en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos, con su medalla de oro en la pasada Olimpiada Nacional y en el Campeonato Nacional Juvenil; y lo repitió de la misma forma en los 200 metros en la ON.



"Fue una experiencia muy bonita porque es la primera vez que ganaba medallas en pruebas individuales. Fue lo que siempre había querido, fue como un sueño para mí llegar a ser campeona nacional y más que nada en las dos pruebas que tuve", comentó.

Después de regresar a casa con las manos llenas de preseas, la hermosillense no cesa un solo día en sus entrenamientos en la pista del estadio Héroe de Nacozari, de cara a su siguiente evento en el año.



El próximo reto para la velocista en su agenda es el Campeonato del Norte, Centroamérica y el Caribe de Atletismo Sub 18 y Sub 23, a celebrarse el próximo mes en el estado de Querétaro, el cual será la primera ocasión que representa a México en una pista de velocidad.



"Me he preparado muy duro, últimamente desde que llegué de esa competencia es subir la carga en los entrenamientos, estar concentrada y motivada del saber que vas a representar a México. Va ser mi primera vez que pueda representar a México en una prueba internacional.



"Es una competencia muy fuerte, son personas que son de otros países, son de mucho nivel, pero yo voy motivada de que todo puede pasar, nada es imposible, con el favor de Dios poder ganar una medalla al subirme al podio", apuntó.



Si bien México nunca ha sido una potencia en las pruebas de velocidad dentro del atletismo en la historia de los Juegos Olímpicos, con excepción del antecedente de Ana Guevara, la juvenil anhela llegar a la máxima justa deportiva en un futuro, en el deporte que tanto le apasiona.



"Es algo que yo quisiera llegar a lograr, lo más grande. Seguirme preparando, seguir entrenando todos los días, seguir enfocada en los entrenamientos, no perder de vista nunca la meta.



"Yo quisiera seguir así en este deporte, llegar a las Olimpiadas, a las de París que son en cinco años, quiero llegar ahí y poder ganar, que es lo que más quiero dentro del atletismo", declaró.