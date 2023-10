Banco del Bienestar de Hermosillo presenta largas filas de adultos mayores en espera de poder cobrar apoyo

HERMOSILLO, Sonora.- Más de 200 adultos mayores están a la espera de cobrar el apoyo que les brinda el Gobierno federal cada bimestre y desde tempranas horas realizan una larga fila al exterior del Banco Bienestar, sucursal Serdán por fallas en el sistema.

De acuerdo a la información recabada en el lugar, hasta las 10:30 horas se habían entregado alrededor de 200 fichas para poder ingresar a las instalaciones ubicadas en las calles Serdán y Horacio Soria Larrea, ya que desde el pasado viernes no funcionan los cajeros automáticos por fallas en el sistema.

Es un problema que se está presentando a nivel nacional, informó Comunicación Social del programa Bienestar, y está en proceso de solución.

La molestia de los derechohabientes es notoria, quienes prefirieron permanecer en el anonimato por temor a represalias, pero comentaron que algunos estas desde las 05:00 horas haciendo fila, para esperar que los atendieran a las 08:00 horas, que es cuando la institución abre sus puertas al público.

Está muy bien la ayuda que nos da el Gobierno, pero muchos como yo no podemos caminar y no podemos estar mucho tiempo parados, y así estamos desde el viernes, porque no hay sistema. No sé para qué nos avisan que ya está el dinero, si no se va a poder", expresó una de las afectadas, de 69 años de edad.