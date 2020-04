Banco de Alimentos no descansa, pero necesita tu ayuda

HERMOSILLO, Sonora.- El Banco de Alimentos de Hermosillo es un gran apoyo para quienes menos tienen, y hoy en esta contingencia sanitaria esperan recibir donaciones en especie para estar abastecidos y así garantizar la ayuda para la población más vulnerable.



Jesús Roberto Rodríguez Torres, presidente del Banco, destacó la importancia de apoyar a la institución en este tiempo, para tener en bodega todo lo que muchos van a necesitar durante las próximas semanas.



Recordó que el Banco de Alimentos no descansa, mucho menos en tiempos de tempestad, como este, en el que muchas familias han dejado de percibir ingresos por la emergencia de salud.



“Nuestra principal preocupación es el abasto para seguir llegando a las comunidades que ya estamos colaborando y a los adultos mayores en situación de abandono.



“Hacemos un llamado a la solidaridad de la comunidad para recibir alimentos no perecederos y perecederos”, señaló.



DE TODO



Normalmente el Banco de Alimentos no recibe algunos artículos como frijol, lenteja, arroz y garbanzo, por su alto nivel de almacenamiento, pero en esta ocasión sí estarán recibiendo eso y más.



“Hacemos ese llamado para que nos ayuden a tener arroz, aceite, latas y atún, para poder ser más eficientes con nuestra operación y brindar en su momento el apoyo a las familias”, dijo Rodríguez Torres.



PLAN OPERATIVO



La meta de la organización es seguir recibiendo donaciones, posteriormente realizar un plan operativo para distribuir el apoyo sin necesidad de que las familias acudan a las instalaciones, para evitar aglomeraciones de personas.



Indicó que a la semana el Banco de Alimentos beneficia a más de 150 adultos mayores, más las familias vulnerables, cifras que se van a multiplicar en las próximas semanas, por ello se esperan donaciones de la comunidad en general.



Para mayor información acerca de las donaciones puede marcar al teléfono 2-60-72-03 o en sus redes sociales como Banco de Alimentos de Hermosillo IAP.