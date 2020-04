Sebastián festejará este Día del Niño en familia

HERMOSILLO, Sonora.- La distrofia muscular de Duchenne que padece Sebastián Soqui Herrera lo hizo más fuerte y aprendió a disfrutar todo en grande, como el deporte.



A los 6 años de edad le diagnosticaron el padecimiento y a sus padres les dijeron que a los 11 años él ya no caminaría, pero ahora que tiene esa edad corre, anda en bicicleta y practica el beisbol.



El pequeño “Sebas”, como le llaman de cariño, es un niño amoroso, sensible y muy alegre. Este Día del Niño Sebastián lo festejará en su casa, con sus papás y hermanos.



“Me gusta todo lo que tiene que ver con el beisbol y también las medallas que he ganado en los torneos, ya llevo seis medallas y extraño mucho entrenar porque no estoy yendo al CRIT.



“Siempre he sabido lo que tengo, la distrofia, y yo me siento normal porque hago lo que sea y me gusta mucho andar en bicicleta”, manifestó el pequeño.



TIENE ÁNGEL

Karla Gabriela Herrera, mamá de Sebastián, consideró que su hijo es un niño especial, pues con el simple hecho de tener la distrofia y sigue haciendo las cosas normales, es seña de que es un niño que tiene ángel, y que llegará a ser alguien en la vida.



“Cuando los doctores vieron que ahora que tiene 11 años sí puede caminar, claro con limitaciones pero lo puede hacer, ahora me dijeron que probablemente a los 15 años ya lo deje de hacer pero ese es un diagnóstico que hacen cada año y nada está escrito y yo confío en que mi hijo así va a seguir.



“Solamente Dios puede decir si mi hijo va a dejar de caminar o no, pero mientras eso no pase Sebastián hace lo que él quiere, anda en bicicleta, juega como cualquier otro niño y siempre es muy alegre. Nosotros su familia siempre lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando en ese camino que sabemos que es largo porque sabemos todas las ganas que Sebastián le ha puesto para estar bien”, recalcó.



Karla Herrera espera que así como su hijo es un guerrero, los demás niños con o sin discapacidad lo sean y que puedan disfrutar un Día del Niño en sus hogares, en compañía de sus familias y sus seres queridos, así como lo harán con Sebastián quien tendrá su festejo con los que más ama.

