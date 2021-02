Baja ocupación hospitalaria hasta 52% en Hermosillo

HERMOSILLO.- Durante la última semana, Hermosillo ha disminuido su ocupación hospitalaria hasta un 51% en instituciones públicas y 52% en privadas, no obstante, aún no es momento de bajar la guardia, afirmó Héctor Clemente Baltierra Ochoa, director general de Atención Especializada y Hospitalaria.

La ocupación en la capital ha disminuido a un 51% en instituciones públicas y un 52% en privadas, pero lo digo con mucha responsabilidad y no quiero que se malinterprete, no piensen que podemos volver a la normalidad, porque no es así”, aseveró el médico.