Bailan zumba a favor de familias de niños con Síndrome de Down

HERMOSILLO, Sonora.- El amor por el baile, la zumba y el gimnasio hizo que Diana y Jonathan se conocieran y emprendieran una historia llena de felicidad, pues desde que se hicieron novios son

inseparables.



Los dos tienen Síndrome de Down, una condición que no los ha frenado para disfrutar su amor y la compañía de sus seres queridos.



Diana dijo que una de las cosas que la enamoraron de Jonathan fue su romanticismo y lo detallista, pero sobre todo el trato que hay entre ambos.



"Este arroz ya se coció y ya huele a boda", gritó con alegría Diana al ver a Jonathan, quien siempre esta a su lado y a diario va a clases de baile.



NOBLE CAUSA



Este fin de semana, los ciudadanos bailaron por una noble causa en el Master Class Zumba para recaudar fondos a favor de las familias con hijos Síndrome de Down, integrados en la agrupación SD

Hermosillo.



Alejandra Celaya Celaya, organizadora del evento, destacó la importancia de siempre estar unidos y luchar por lo que menos tienen, pues haciendo actividades o siendo emprendedores, es como se ayudarán a esas familias.