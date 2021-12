Bahía de Kino: Humberto deja la pesca para convertirse en vendedor de dulces

Guadalupe Humberto Gutiérrez Velásquez cambió sus redes de pesca por un triciclo cargado de dulces que ofrece a diario a los clientes de un conocido restaurante de Kino Viejo, donde alguna vez fue cocinero.

El hombre de 49 años de edad por más de 27 años se dedicó a la captura de jaiba hasta que una arteria se le tapó y le impidió continuar con esa labor que requiere de un mayor esfuerzo.

Durante varios meses fue sometido a diferentes estudios hasta que encontraron su mal y aunque le dieron tratamiento, su salud ya no era la misma lo que lo llevó a pedir trabajo de cocinero en un establecimiento con venta de comida.

En el restaurante trabajé unos 3 años, pero renuncié porque a veces el dolor en el pecho era insoportable y de ahí me dediqué a vender dulces en el triciclo, no saco mucho hay días que gano 300 pesos, pero otros que nomás vendo 30 pesos”, externó.

La familia del ex pescador vive en dos cuartos, uno de material semi construido con techo de lámina y otro de cuatro metros por cuatro metros, que le fue entregado por el Gobierno del Estado hace apenas unos años, al ver las condiciones precarias en las que vivía.

“Mi esposa y mis hijos (de 18, 14, 9 y 5 años) no son exigentes, ellos comen lo que hay en la casa, en los días que me va bien compramos frijol, arroz y sopas y cuando me va mal eso lo sacamos para comer y también no falta quien nos ayude”, externó.

Pese a las condiciones precarias que enfrenta, trata de no estresarse para no enfermar de nuevo pues tiene claro que es el único sostén económico en su familia, quienes en ocasiones lo apoyan en sus jornadas de ventas diarias.

Este Fin de Año el residente de Kino Viejo ni siquiera ha pensado que cenarán en su hogar para celebrar la llegada de 2022, porque no ha tenido ventas, por lo que las personas que deseen apoyar pueden acudir al exterior de Mariscos Bahía donde a diario acude de las 12:00 horas en adelante.