Baches viejos ponen en riesgo a automovilistas y peatones

HERMOSILLO, Sonora.- Hay baches que han crecido por años en las calles Sierra del Sur y Sierra Las Huertas, en la colonia Solidaridad, lo cual obliga a los automovilistas a frenar de repente para no caer en ellos, un factor que los pone en riesgo de sufrir accidentes, según los vecinos del lugar.



Un vendedor de tacos explicó que los hoyos en esta congestionada vía se han hecho con las lluvias, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo el recarpeteo a este cruce.



"De repente hay unos frenones de los carros, ahí se complica, como vienen a velocidad, han estado a punto ahí de chocar", señaló Jorge Ramírez.



Explicó que esta situación afecta también al peatón porque cruzan con dificultad y al momento de que la unidad saca la vuelta a un bache puede golpear a la persona que esta caminando.



Recordó que los baches de Sierra del Sur y Sierra Las Huertas en la colonia Solidaridad son profundos y los vehículos cuando han caído los ha estropeado dañando incluso los rines de la llantas.



"A uno se le quebró el rin del carro, lo juntó, ya no pudo andar el carro, lo tuvieron que hacer a un lado y sí ha habido accidentes así", dijo el residente, lo cual daña el bolsillo del conductor porque deben comprar la pieza de nuevo.



Luis Alcántar, comerciante del lugar, explicó que estos baches también afectan a los ciclistas y que con el paso del tiempo y de la lluvia los hoyos se han extendido logrando abarcar la mitad de la calle Sierra de Las Huertas.



Los baches abundan en el sector Solidaridad y este cruce conflictivo es una muestra de la situación del estado de las vialidades en la colonia.