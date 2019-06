Ayuntamiento es dueño del 40% de los locales del Mercado Municipal

HERMOSILLO, Sonora.- Un 40% de los locales del Mercado Municipal es propiedad del Ayuntamiento de Hermosillo, afirmó el Síndico de la Comuna, sin embargo, la intención es venderlos a locatarios.



Fermín González Gaxiola recordó que hace algunos años el Ayuntamiento debió rescatar dicha parte de ese inmueble, luego de que, de los 90 locatarios, aproximadamente 33 no terminaron su procedimiento y la autoridad terminó por adjudicarse los locales que no terminaron de pagar.



"Estos locales están siendo actualmente utilizados por particulares que no pagan algún tipo de renta, pero que están interesados en adquirirlos", comentó.



El tema de dicho inmueble es complejo y ahora es una situación crítica dadas las condiciones del sitio, explicó.



La autoridad municipal siempre es respetuosa de los locatarios.



"En los próximos días la alcaldesa, Célida López Cárdenas, informará algunas acciones para los locatarios y que puedan adquirir los locales restantes", añadió el funcionario.



Algunos locatarios depositan la cantidad que deberían pagar en una Notaría Pública, pero dijo que desconoce los montos, pues es un recurso al que no tiene acceso la Comuna, ya que los comerciantes lo hacen sólo por protección.