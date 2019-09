Ayuntamiento aún no recibe denuncia por baches

HERMOSILLO, Sonora.- Hasta el momento la actual administración no ha recibido denuncia alguna por ciudadanos que hayan tenido algún daño en sus vehículos por caer en algún bache, informó Patricia Argüelles Canseco.



La titular de la Contraloría Municipal señaló que aunque el Ayuntamiento de Hermosillo ya no se encarga de realizar este procedimiento, sí es posible recibir denuncias por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



"Sí pueden presentar una demanda, pero el ciudadano, como en toda demanda, está obligado a presentar pruebas del daño a su patrimonio, así como desde el aviso y toma de notas de las autoridades de Tránsito, el peritaje, entre otras evidencias", comentó.



Una vez que se notifique al tribunal, explicó que este será quien determine si la autoridad municipal deberá de asumir su responsabilidad ante tal situación, o bien, defenderse.



"No sabría decir cuánto tarda este proceso, no sé si son días o semanas, pero la realidad es que el ciudadano puede hacer esta denuncia en caso de daños graves a sus vehículos", dijo.



Argüelles Canseco puntualizó que con este juicio el ciudadano pide que se se repare el daño en los automóviles debido a la mala condición en la cual se encuentran las calles actualmente.