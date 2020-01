Ayudan a través del Cobertón Navideño

Cobertores, ropa, despensa y hasta juguetes donaron lectores de EL IMPARCIAL a familias hermosillenses a través de la campaña Cobertón Navideño.

En las páginas de EL IMPARCIAL pudieron conocer las dificultades que atraviesan algunas personas con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, pues los entrevistados expusieron su día a día en las colonias de la periferia de la ciudad.

Uno de los beneficiados, Merced Chávez, recibió no sólo tres cobertores para soportar las bajas temperaturas, sino también una andadera en muy buen estado que envió una lectora después de conocer su caso, lo que para el hombre de 83 años fue como “andar en carro nuevo”.

“Estoy muy feliz, ya con esta andadera es otra cosa, la otra estaba muy chueca y no tenía ruedas”, expresó mientras probaba en el piso su nuevo soporte.

¡TAMBIÉN LOS NIÑOS!

Los niños también sonrieron a lo grande con esta ayuda, uno de ellos fue Dylan Alejandro, de 4 años de edad, quien quería para Navidad poder tener una cobija con su personaje favorito, el Rayo Mcqueen, y la cual recibió hasta la puerta de su hogar.

Al ver el cobertor los ojos del pequeño se iluminaron y sin decir palabra con una sonrisa abrazó su regalo de Navidad, enviado también por una lectora, para después voltear a ver a su madre como pidiendo permiso para poder entrar a casa y empezar a usarla.

“Estoy muy agradecida con el detalle, Dylan está muy feliz y la verdad yo no podía comprarla, aparte con esto ya vamos a estar más cubiertos, no se me va a enfermar”, manifestó su madre Elizabeth Aguayo.

ABRAZO DE ESPERANZA

Durante la campaña del Cobertón Navideño no sólo se entregaron cobijas o apoyos materiales, porque también recibieron una esperanza y calor humano quienes se sentían solos y necesitados.

“¡Tenemos mucha comida, mucha! La gente cree que vamos a venderla pero no, mi muchachita y yo la vamos a guardar y compartir con los vecinos de aquí, para que también coman”, agradeció Don Jesús de la colonia Amapolas, quien junto a su esposa Sarita llegaron a solo poder tener una comida al día y hoy comparten con sus vecinos el apoyo brindado por los lectores.

BUEN ABRIGO

Don Delfino es residente de la colonia Real del Carmen y padece diabetes desde hace varios años y tuvieron que amputarle una pierna.

“Me cambió la vida en un 100% por la discapacidad”, dijo, “nadie nos da trabajo, nadie nos apoya y así…”.

En la casa marcada con el número 45, de la Cerrada Quintanar, es donde a diario se le puede encontrar a don Delfino, donde vive con su esposa María del Rosario, de 59 años de edad y su hija, de 38, quien trabaja para apoyar a sus padres, pero lo que gana, apenas les alcanza para sobrevivir.

Los beneficiados del Cobertón Navideño 2019, organizado por EL IMPARCIAL y LAI, viven en las colonias Real del Carmen, Guayacán, Tres Reinas, Insurgentes y Nueva Ilusión, entre otras.