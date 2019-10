Ayudan a padres a sobrellevar la pérdida de un bebé

HERMOSILLO, Sonora.- Desde acompañamiento a la madre a la hora de la pérdida de un bebé hasta apoyo tanatológico, la asociación civil Padres del Cielo cuenta con un protocolo para ayudar a sobrellevar el duelo a los padres que pierden a un hijo durante el embarazo o los primeros días de nacido.



Carolina Burgos, miembro de esta asociación, dijo que la pérdida gestacional y perinatal es un tema tabú en México, ya que muchos profesionales de la salud no conocen cómo enfrentar una situación así.



“Hay médicos que no están familiarizados con el tema, porque es un tema tabú todavía, desde cosas bien simples como quién va a firmar el acta de defunción, en algunos hospitales no te permiten abrazar a tu bebé”, comentó.



Padres del Cielo está certificado para la atención a madres que sufren la pérdida de un bebé, hay ginecólogos y médicos que conocen de esta agrupación y al momento de que en un hospital se registra una pérdida así, les llaman para que acompañen a la madre.



¿Y QUÉ PROCEDE?



“Cuando se presenta una muerte gestacional o perinatal, y si la paciente quiere, nos llaman, si no quieren los servicios de la asociación, se les deja una caja con un kit que tienen folletos sobre qué hacer en caso de una muerte perinatal y cómo sobrellevar el duelo”, comentó.



En ocasiones las madres sí quieren recibir a integrantes de la asociación y ellas hablan con la madre y les brindan un kit de recuerdo que tiene un monito de peluche, ropita para bebé, un aviso de nacimiento.



Si la madre y el hospital lo permite, el bebé se baña y en un letrero toman las huellas, un mechón de cabello y el brazalete, para que tengan un bonito recuerdo.



La asociación además imparte pláticas de apoyo de duelo cada 15 días, con especialistas como tanatólogos, ginecólogos y madres y padres que han sufrido alguna pérdida similar.



El 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la muerte gestacional y perinatal y durante este mes Padres del Cielo realizará distintas actividades como un mural, una conferencia y un concierto para reunir fondos.