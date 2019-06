Ayuda para Emma Urquijo, sobreviviente a incendio

“Me sentí muy mal, pero me puse fuerte ya que vi que había auxilio y ya estaban apagando”, expresó la señora de 92 años de edad, quien en la madrugada de ayer fue rescatada del incendio de su vivienda, la colonia Ampliación Ladrilleras.

Afligida por la situación, Emma Urquijo relató los momentos de terror que vivió al despertar y darse cuenta que se encontraba en brazos de un extraño y, aunque no entendía lo que estaba sucediendo, agradeció de estar con vida gracias a un policía.

“Me sacaron en los brazos, un policía de negro. Cuando lo vi, le dije: ¿A dónde me llevas? Y silencio… cuando bajó la cuesta le volví a decir: ¿A dónde me llevas? No dices nada, eres mudo o qué, le dije.

Foto: Jorge López

“Cuando me bajó allá en la esquina, que voy viendo la quemazón que había y ya estaban hasta los bomberos. Sentí muy feo, porque estoy mala de la presión y todo me molesta”, agregó la afectada.

De acuerdo a lo dicho por los familiares, el incidente se registró alrededor de las 03:30 horas, en el domicilio ubicado en la esquina de las calles Sóstenes Rocha y República de Colombia, donde doña Emma vive sola en su casita, pero que gran parte de ella fue devorada por las llamas.

La parte afectada estaba construida de cartón y madera, donde se encontraba el área de la cocina, una recámara y el traspatio. En dicho lugar estaba un triciclo, en el cual la ancianita era trasladada al hospital a las consultas mensuales para controlarse su enfermedad.

Foto: Jorge López

“Lo que me puede más el triciclo con que me cargaban a mí, para allá y para acá. Me cargaban para lo que se me ofrecía, cualquier mandado y con el doctor. Yo creía que nomás se habían amolado lastres llantas, pero no, ya no sirve, de a tiro se echó a perder con la lumbre.

“Pues quisiera que me ayudaran con el triciclo”, externó, “porque me cargan donde quiera y no tengo nada en qué andar y no puedo subir a los camiones”.

Entre las pertenencias que se dañaron está también el colchón en el que duerme y del cual no se quiere despegar, según declaró su hija Emma Angelina, quien vive a unos metros de la casa de su mamá y en compañía de sus hermanos, la cuidan durante el día, ya que su compañero de vida falleció en marzo pasado.

Foto: Jorge López

“Ella se sostiene con la pensión de 60 y más, y nosotros la apoyamos. Aquí en la casa no puede estar sola, en el día me vengo con ella y después a dormir en la noche y luego me voy a ver a mi hijo que tengo discapacitado y los lunes y martes viene mi hermano, yo los demás días”, indicó.

Para la familia de doña Emma Urquijo le es casi imposible volver a reponer las pertenencias perdidas en el siniestro y por tal motivo necesitan el apoyo de la comunidad para poder salir adelante.

Para cualquier ayuda:

Emma Urquijo, 92 años de edad.

Domicilio: Sóstenes Rocha y República de Colombia, colonia Ampliación Ladrilleras.

Teléfono: 6621813958