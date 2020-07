Ayuda a pacientes Covid a recibir cariño de sus seres queridos

HERMOSILLO, Sonora.- La tristeza en la mirada de los pacientes de Covid-19 que no pueden comunicarse con sus seres queridos porque no tienen un teléfono celular motivó a Fátima Rocío Mora Gómez a crear el Buzón Covid, en la Clínica 14 del IMSS.

Así este buzón lo creó para llevar un poco de alegría a los pacientes a través de las palabras que les escriben sus seres queridos en las cartas.

Fátima Rocío es asistente médico y ella se encarga de leerles las cartas a los pacientes, quienes con alegría reciben, en ese pedazo de papel, uno tesoro: El cariño de sus seres queridos.

El regreso de las cartas es un acto hermoso, dijo Mora Gómez, ya que estos pedazos de papel con algunas líneas escritas son la mayor alegría para los pacientes.

Se me ocurrió hacer esto por ver la necesidad de los pacientes y que no se pueden comunicar con sus familiares, muchos sí tienen celular, pero hay otros que no tienen esa facilidad.

“Por eso hice el buzón para que la gente les deje a sus pacientes cartitas para yo leerlas y con la ayuda también de mis compañeros”, manifestó.

Fátima Rocío Mora nunca se imaginó el alcance que tendría el buzón Covid, ya que el

primer día tuvo una afluencia de cartas bastante buena.

LO QUE LA MARCÓ



En cada carta lo principal que le dicen las familias a sus pacientes es que le echen ganas y que no se dejen caer, recordó, y en la mayoría de los casos los pacientes cambiaron su estado de ánimo radicalmente.

“El caso de un señor me conmovió mucho porque le hice el favor a su esposa, quien le quería pasar un celular a su esposo, pero ya no eran las horas para hacer eso, lo bueno que yo tenía un traje especial y me lo puse y entré al área Covid para darle el teléfono.

“Se lo pasé y me esperé a que le llamara su esposa que estaba afuera del hospital, me fui y al día siguiente que regresé a mi guardia me dijeron que el señor había fallecido, pero dentro de todo lo malo, es que se pudo despedir de su familia y por eso es que creé el buzón Covid, por casos como estos de que hay pacientes que no se pueden despedir”, manifestó.