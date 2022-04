¡Ayuda! Por cáncer infantil, Jazmín requiere neobulizador, pero se lo robaron; pide apoyo a la comunidad

HERMOSILLO, Sonora.-Debido a un extraño cáncer infantil llamado blastoma pleuropulmonar, la pequeña de ocho años, Jazmín Jocelyn Chacón Ruiz, requiere un nebulizador de manera urgente, para poder tomar sus medicamentos.

Aunque su familia sí contaba con este aparato, el miércoles pasado entraron a robar a su vivienda y se lo llevaron, por lo que su padre pide desesperado apoyo para conseguir uno nuevo.

Yo no sé como hacen eso; se llevaron sus medicamentos, su nebulizador y sus ensures, que son cosas que compró con muchísimo esfuerzo, porque son de vital necesidad para ella", se quejó con angustia Daniel Chacón, padre de la niña.

"Lamentablemente no tengo el recurso para comprar todo de jalón, por eso pido ayuda, no me gusta, pero ella necesita nebulizarse; también tomar su tratamiento, porque ha estado estable y no queremos que recaiga", dijo.

¿Qué necesita Jazmín para tratar cáncer infantil?

Algunos de los fármacos que requiere en estos momentos Jazmín Jocelyn son sensibit; bromuro de ipratropio; fluconazol y pediasure, ya que debido a las quimioterapias suele desnutrirse muy rápido.

Las personas que deseen ayudarlo, pueden hacerlo con la donación de cualquiera de estas fórmulas, con un nebulizador o con trabajo para Daniel, quien dijo hacer cualquier tipo de servicio de albañilería.

Si alguien tiene un nebulizador o los medicamentos, yo les puedo pagar con trabajo: sé pintar; hacer trabajos eléctricos y de albañilería", expuso.

"Igual si necesitan alguien para trabajar en su casa pueden llamarme, porque siempre necesito trabajo para el tratamiento de mi hija", agregó.

Para más información al respecto, los interesados en apoyarlos pueden llamar o mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 662 459 4303, teléfono particular del padre de la pequeña.