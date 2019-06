Aves mueren por falta de hábitat en la ciudad

La destrucción de sitios donde los pájaros solían descansar, la deforestación y contaminación son las principales causas de mortandad de las aves en Hermosillo y el Estado.



Martín Reyes Juárez, investigador en Áreas Naturales Protegidas Estatales y experto en aves, manifestó que estas condiciones afectan en mayor proporción a las aves consideradas migratorias.



"Son las que resienten más estos cambios bruscos de temperatura y el calentamiento climático", resaltó, "son las (aves) que pueden indicarnos cuando existe ese problema".



En esta ciudad y en el resto de Sonora existen alrededor de 200 especies de aves migratorias, indicó el experto, las cuales utilizan dos rutas de migración, que dependen de la temporada del año y van en busca de condiciones de clima más favorables.



QUÉ HACER



Algunas de las medidas que pueden evitar esta situación de peligro para las especies es plantar árboles, subrayó Reyes Juárez, así como tratar de modificar el entorno lo menos posible.



Insistió que los problemas ambientales y la modificación de sus hábitat naturales pueden provocar un cambio en los tiempos de anidación, cambio en sus rutas de migración e incluso la muerte de las aves.



"Al no encontrar una ‘estación’ de descanso las aves se estresan, tienen que buscar otro espacio que pueda proveerles agua y alimento para seguir con su viaje y, en algunos casos, al no encontrarlos mueren", enfatizó.



Esta situación no solamente afecta a las aves, manifestó el investigador, sino también afecta al humano ya que estos animales tienen la tarea de polinizar plantas, dispersar semillas y reducir plagas de insectos.

PAJARITOS DEL AMOR NO SOPORTAN EL CALOR

La temporada de calor no perdona ni a las aves.

Al inicio de las altas temperaturas, doña Amalia Toscano dejó por poco tiempo en el patio de su casa a una pareja de los conocidos pajaritos del amor, al regresar las aves habían muerto.

"El lunes hizo mucho calor y solamente los dejé muy poco tiempo afuera pero hasta el agua se evaporó y mis pajaritos no aguantaron y se murieron", lamentó, "me ha podido tanto porque tenía mucho tiempo con ellos".

DE "PASADITA"

Algunas especias de aves que migran y tienen su paso por Hermosillo y el resto del Estado son: