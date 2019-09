¿Averías en su carro por un bache? Puede pedir que le paguen

HERMOSILLO, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo debe hacerse responsable por los daños que ocasionen los baches a los vehículos, afirmó el presidente de la Barra Sonorense de Abogados, Héctor Contreras Pérez.



Aunque hace ya dos administraciones que se eliminó el pago por parte de la Comuna, la autoridad debe tener una responsabilidad civil, explicó.

La autoridad es responsable de cualquier daño, cualquier accidente y cualquier menoscabo que sufra una persona en sus bienes o en su persona", dijo, "con motivo del estado ruinoso, defectuoso o irregular en el que estén las calles".

La autoridad municipal debe tener una responsabilidad civil con los hermosillenses, manifestó el abogado, sea el caso de las condiciones de las vialidades en mal estado o cualquier espacio público.



¿QUÉ HACER?



"Se puede acudir ante el Tribunal de Justicia Administrativa a reclamar cualquier daño que ocasione, ya sea que se revienten las llantas, los rines o la suspensión, así como también que se tenga un accidente de tránsito o que alguien sufra una lesión, el Municipio tiene la obligación de resarcir el daño", subrayó.



En el mes de diciembre del 2016, el Cabildo de Hermosillo aprobó eliminar el seguro a siniestros que era incluido con el pago puntual del predial, esto debido al alto costo que ocasionaba pagarlo.



"Cuando había el seguro la persona acreditaba por los medios idóneos los daños que se ocasionaban al vehículo y el Ayuntamiento pagaba la reparación", agregó, "pero como ahorita no está el seguro eso no quiere decir que el Ayuntamiento no tiene la obligación, la diferencia es que la persona debe acudir a una instancia legal".

Contreras Pérez explicó que existe la obligación de la autoridad, por ello es necesaria la demanda legal por los daños que sufra el vehículo y es totalmente esta demanda y se exigirá a la autoridad el pago obligado."Es una demanda que se debe de elaborar donde la.persona narra los hechos, dónde transitaba, en qué carril y sobre el daño que le provocó al automóvil y al momento de presentar la demanda y las pruebas es notificado al ayuntamiento para fijar después una audiencia", dijo.La sentencia que se emita tiene carácter legislativo por ello no se puede hacer caso omiso y se lleva un juicio a rebeldía para resolver la demanda y subsanar el daño al patrimonio de los hermosillenses.El presidente de la Barra Sonorense de Abogados exhortó a los ciudadanos a realizar la denuncia correspondiente para que la autoridad municipal responda por los agravios generados por la mala situación de las calles.Se buscó la versión del Ayuntamiento al respecto, pero no se obtuvo una respuesta.