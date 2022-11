Autoridades municipales y vecinos de Centenario se reunirán para hablar del proyecto “Downtown Hermosillo”

HERMOSILLO, Sonora.- Autoridades municipales se reunirán este miércoles con vecinos de la colonia Centenario para presentar el proyecto anteriormente llamado “Downtown Hermosillo” y conciliar las observaciones de los involucrados.

Florencia Díaz Armenta, secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, indicó que este proyecto fue presentado por el colectivo Centro Capital, pero debido a algunas inconformidades de vecinos por el cierre temporal de las avenidas, se pospuso su inicio.

Este proyecto contempla diversas actividades para promover una movilidad segura para peatones y ciclistas, cerrar durante algunas horas el bulevar Hidalgo y otras calles aledañas para que los peatones y ciclistas pudieran caminar de forma segura, además de promover otras actividades artísticas, deportivas y culturales.

Su inicio estaba contemplado para este domingo 27 de noviembre, pero debido a que los vecinos de la colonia Centenario se manifestaron en contra, se detuvo el proyecto.

El secretario señaló que aún no se ha cancelado de forma definitiva, tratarán de que ambas partes, tanto como vecinos como los impulsores del proyecto, se sienten a platicar sobre este y, en caso de llegar a un acuerdo, continuaría.

Resaltó que si los vecinos no están de acuerdo, este no se podrá llevar a cabo, además añadió que las principales quejas de los vecinos son derivadas del ruido ocasionado por los negocios como restaurantes y bares que se encuentran en la zona.

Si cuidamos el asunto de que no haya molestias a los vecinos y ellos están de acuerdo, pudiera ser un buen motivo para que la gente ande caminando, en bicicleta, pero si no lo hay, finalmente no lo hacemos”, expresó.