Aunque bajan casos, no hay que confiarse: médico internista e inmunólogo

HERMOSILLO.- Sonora se encuentra en estos momentos en la parte más baja de la pandemia, lo cual probablemente continúe de esa manera hasta finales del actual año, afirmó el médico internista e inmunólogo, Alberto Monteverde Maldonado.

En estos momentos estamos en el punto más bajo de la pandemia, prueba de ello es que cuando antes yo y mi grupo de médicos veíamos 30 casos nuevos de Covid-19 a diario, hoy llevamos más de 7 días con 0 casos”, expuso.

“Esto sucede cuando empieza a bajar la pandemia, lo primero que se va a desocupar son los hospitales y médicos privados, pues hay de nuevo oportunidad de asistir a un hospital público, y eso es muestra de que ya no están saturados como antes”, dijo.

No por ello va a desaparecer la enfermedad en el Estado o el País, dijo, ya que el virus “llego para quedarse”.

¿NUEVAS OLAS?

Hay muy poca probabilidad de que se desarrollen nuevas “olas” o aumentos significativos en el número de casos, pues actualmente hay mayores factores positivos que ayudan a que los contagios no crezcan de forma considerable.

“Yo creo que así se va a quedar por un buen tiempo la pandemia. Ojo, ya no habrá un momento en que no haya pacientes Covid en los hospitales, eso no va a pasar en mucho tiempo, sino que va a seguir habiendo casos de forma constante todo el año, pero una cantidad mucho más pequeña, como sucedió con la Influenza”, comentó.

Los factores que van a contribuir a dicha constante, detalló, son el clima caluroso del Estado, la mayor cultura y conocimiento que adquirido la sociedad en cuando a las medidas preventivas y la movilización de la vacuna.

Reiteró que eso no significa que los hermosillenses puedan dejar de cuidarse, ya que el virus va a continuar en las calles y cualquier persona es propensa a contagiarse .