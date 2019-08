Aumentan visitantes a Bahía de Kino

HERMOSILLO, Sonora.- Las vacaciones de verano de este año han dejado un "buen sabor de boca" al sector comercial de Bahía de Kino, quienes aseguraron que hubo un incremento de visitantes con respecto al año pasado y mayores ventas.

Aunque la cantidad exacta de visitantes aún no se ha dado a conocer por parte de las autoridades, "a ojo de buen cubero" los kinenses consideraron que, a dos semanas de terminar el período vacacional, tanto las ventas como el número de personas en el balneario ha sido mayor, incluso, que otros años.



Para todos es un hecho que este verano han tenido más visitantes, pero no pudieron precisar una cantidad o porcentaje comparado con el año pasado.



"Ha sido un poquito mejor que el año pasado. Aquí se acentúa lo más fuerte cuando salen de clases y muy en específico en las dos semanas que les dan de vacaciones en el gobierno, así que estas últimas tres semanas han sido muy buenas para todos.



"Después de esta semana sigue un flujo interesante porque todavía no entran a clases todos los estudiantes, pero a diferencia del año pasado, nos fue mejorcito en estas vacaciones, porque otros años sí ha estado más flojo", expresó Luis Alberto López, propietario de un restaurante de mariscos.



No sólo en el sector restaurantero, sino también entre los vendedores ambulantes, tiendas de conveniencia, de licores y locales de inflables y accesorios que comúnmente se encuentran a los alrededores del área de palapas o alrededor del muelle, en Kino Pueblo."Yo apenas tengo muy pocos días vendiendo esta temporada, pero sí me ha ido muy bien y sí he visto en otros años que hay más gente ahora, pero hay que aprovechar porque ya se nos va a acabar", comentó Víctor Martínez, vendedor de cocos.Luz Evelia Peraza, propietaria de un local de comida, destacó que posiblemente el incremento de visitantes se debe a que abrieron al público más departamentos y cuartos de hotel en renta, por lo que anima a los turistas a quedarse más días, especialmente a los de otros estados."Esta temporada sí abrieron más departamentos en renta y pues eso llama más el turismo para Bahía de Kino, porque muchos vienen de otros estados como Sinaloa, Chihuahua o Baja California y ya pueden venir por más días, no nada más por uno", indicó.BUENA AFLUENCIA



Roberto Arnoldo Prado Castro, comisario general de Bahía de Kino, confirmó la bienaventurada afluencia de turistas en la localidad, la cual ha favorecido a la economía de los pobladores, ya que muchos de ellos se dedican al comercio.



"Efectivamente Bahía de Kino se ha estado detonando un poco más como destino turístico y lo están viendo así los mismos turistas y sí tuvimos mucha visita en este período vacacional de verano, que está ya por terminar.



"Los días de más afluencia en estas semanas que pasaron han sido de jueves a domingo, y los sábados y domingos los hemos tenido saturados, y nos tuvimos que coordinar con Seguridad Pública, con Bomberos y Cruz Roja", dijo.



El servidor público añadió que el área de palapas fue la más concurrida y se estuvo muy al pendiente para prevenir algún desorden y para el cierre de este período vacacional se espera una afluencia similar o mayor, pero resaltó que podrían cambiar el pronóstico por las condiciones climáticas.