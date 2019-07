Aumentan parques pero disminuyen áreas verdes, afirman

HERMOSILLO, Sonora.- El número de parques públicos en Hermosillo creció en un 31% entre 2014 y 2018, pero en ese mismo periodo las áreas verdes en la ciudad disminuyeron de 4.5 a 4.2 metros cuadrados por habitante.



Según cifras de la organización Hermosillo ¿Cómo vamos?, en 2014 había 529 parques públicos y 4.5 metros cuadrados de áreas verdes per cápita; para 2018, en cambio, los datos fueron 692 y 4.2, de manera respectiva.



Estos números están contenidos en el Informe de Indicadores 2019 de la asociación ciudadana, con base en cifras entregadas por la Dirección General de Servicios Públicos Municipales.



Norberto Barraza Almazán, coordinador de esta dependencia del Ayuntamiento, explicó que si bien un parque está de inicio catalogado como área verde, lo importante es que al final cumpla con ese objetivo y no se convierta sólo en un espacio de concreto.



Indicó que una de las acciones prioritarias de Servicios Públicos Municipales es precisamente incidir en este problema con más lugares forestados, pero que esto es sólo el primer paso, pues de nada sirve arborizar la ciudad si no se les da mantenimiento a las plantas.