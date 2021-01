Aumentan número de camiones, pero no son suficientes

HERMOSILLO.- A pesar del aumento de algunas unidades a las rutas del transporte público, usuarios siguen reportando los camiones llenos sobre todo en las horas pico.

Mario Valenzuela es uno de esos usuarios, a diario utiliza el camión para trasladarse a su trabajo, pero tiene que madrugar para evitar aglomeraciones, pues con que se retrase con unos minutos, el camión ya le toca lleno.

Yo lo tengo que agarrar a las 06:00 porque si lo agarro a las 06:30 ya viene lleno, pero muy lleno. No se respeta eso de la sana distancia”, dijo el usuario de la ruta 10.

BUSCAN OPCIONES

Esa falta de unidades ha provocado también un retraso en el paso de camiones, por lo que algunos usuarios han optado por otras opciones, como taxis colectivos o servicio de taxi privado.

“Los camiones vienen muy llenos o tardan mucho, últimamente he usado Uber porque sale más caro, pero más seguro”, dijo María del Refugio.

En la zona Norte de la ciudad en los bulevares Solidaridad y Progreso, es común ver los taxis colectivos que cobran 10 pesos y suben hasta tres usuarios, también en el Centro se han visto y los costos van de los 10 a los 30 pesos.

Alfonso Lopez Villa, de Vigilantes del Transporte, manifestó que en los últimos días han ingresado 40 unidades más a prestar el servicio, para sumar 280 en circulación.

Agregó que en las horas pico continúa la aglomeración de camiones, sobre todo por las mañanas antes del horario de entrada de trabajadores.

“Hay dos cosas, la mala es que sí hay camiones llenos todavía, sobre todo en las horas pico de 07:00 a 08:30 horas sobre todo, y la buena es que ya la mayoría de los usuarios usa cubrebocas, en unas cosas avanzamos y en otras estamos igual”, dijo.

Y aunque existe un número de WhatsApp para que los usuarios reporten las aglomeraciones en los camiones, del lunes el viernes sólo se habían realizado seis reportes, según informó la Dirección General de Transporte.

La petición de los usuarios es la misma, se requieren más camiones, pues aunque no haya clases y se pretenda reducir la movilidad, hay quienes necesariamente utilizan el transporte público.

USUARIOS OPINAN

Teresa Villegas usuaria del transporte público comenta “Uso la 9, la 12, 18 y 4. en la mañana viene muy llena y en la tarde también, que hubiera más camiones a veces andan hechos bola en un lado y tardan mucho en pasar”.

“Todos los días uso el camión, si lo agarras a las 06:00 horas lo agarras vacío, pero si lo agarras a las 06:30-07:30 ya va lleno y lleno, deberían meter mas camiones en la ruta 10 hay como cuatro nomás”, expresó Mario Valenzuela .

“Uso más el uber que el camión ahorita porque se tarda mucho, mucha gente y se junta. casi no hay sana distancia, no ponen para que vayan separados y entre más gente se sube van más pegados, no respetan eso”, concluyó María del Refugio .