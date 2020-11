Aumentan crisis emocionales en las fechas de fin de año

HERMOSILLO, Sonora.- Las grandes expectativas sobre las fechas de finales del año y la falta de apoyo emocional suelen generar un aumento de crisis emocionales en noviembre y diciembre, situación que puede descontrolarse este 2020 debido a la pandemia, afirmó la sicóloga clínica Yolanda Beatriz Ramírez Álvarez.



“Lo que pasa a finales de años es que hay un aumento de casos de depresión o aumento de síntomas depresivos como la falta de ánimo, la sensación de tristeza, de soledad o ansiedad, por la concepción que tenemos de estas fechas”, explicó.



“Pensamos que son momentos en que debemos estar felices casi de forma forzada, que tenemos que pasar con la familia, que debemos gastar grandes cantidades de dinero, cuando a veces es imposible cumplir con todo eso, lo que crea sentimientos de nostalgia, melancolía, tristeza o rabia”, dijo.



PROCESOS DE DUELO

Este año, debido a la pandemia, muchas personas perdieron seres queridos, sus trabajos o incluso vivieron situaciones difíciles, las cuales, ya en este momento han causado un pico en el aumento de enfermedades mentales o síntomas depresivos, expuso la experta.



Por ello, añadió, es importante que las personas se vuelvan más conscientes de sus emociones y busquen ayuda si así lo requieren, para no desarrollar a futuro algún trastorno clínico que los afecte en su salud mental.

“Casi todos los trabajadores en temas de salud mental ya hemos visto un aumento considerable en los niveles de ansiedad, de estrés postraumático, en los niveles de depresión, y sobre todo en los índices de adicciones”, aseguró.



IDENTIFICAR SÍNTOMAS

“Por eso es importante identificar los síntomas que podemos presentar como la falta de ánimo, si ya no me motivo, ni siento el mismo gusto por lo que antes sí me gustaba; la presencia de sentimientos autodestructivos, sentimientos de tristeza, cambios en los hábitos de alimentación, higiene o sueño”.



Ramírez Álvarez enfatizó que una atención oportuna en los cambios emocionales y mentales, pueden evitar padecimientos crónicos que puedan afectar su vida a futuro, sobre todo, en fechas claves como aniversarios de muerte, matrimonio, cumpleaños, Día de Muertos o Navidad y fin de año.





¡Sigue estos consejos!

Es necesario dejar de idealizar y tener expectativas sobre estas fechas basado en los que se ve en películas, comerciales o redes.

Frenar los “debería” y “tengo que”, empezar a establecer límites y decir no a las cosas que los sobrepasen como persona.

Ser pacientes consigo mismo, conectar con las emociones, darse cuenta de que siente, que piense y cómo lo expresa.

Evitar consumo de alcohol y drogas en general.