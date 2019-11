Atrapan a hermosillenses el misterio y el terror

HERMOSILLO, Sonora.- El misterio y el terror son el principal ingrediente que buscan los hermosillenses en esta época, experiencia que pueden vivir en el "Recorrido lo que la gente cuenta", evento que tiene cupo lleno hasta el 22 de noviembre.

Alejandra Botiller, coordinadora del trolebús, comentó que el recorrido que inició en octubre y está en el gusto de la población.

"Es preferido sobre todo en esta época, pienso que si lo tuviéramos en otra época fuera diferente pero como es la festividad de Día de Muertos, es cuando la gente busca este tipo de temática", indicó.

Si no ha acudido al "Recorrido lo que la gente cuenta" aún tiene la oportunidad de vivir esta divertida y terrorífica experiencia de caminar en grupo en los panteones y sitios donde hay leyendas de terror.

"En los recorridos todo el tiempo hay cosas paranormales, yo nunca me bajo al panteón, visitan una tumba en especial que es la del niño Carlitos", subrayó, "y el guía y el chofer siempre dicen que son niños los que los siguen dentro del panteón, entonces a mí en lo particular no me gusta, pero es algo que a la gente le llama mucho la atención".