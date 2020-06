Atiende enfermera Angélica pacientes Covid con la mejor actitud

A pesar de que el cansancio y la desesperación ya llegaron al cuerpo de Angélica Higuera Grijalva, las ganas de ayudar a los pacientes de Covid-19 y darles ánimo es lo que la mantiene de pie todos los días, pues ver a los pacientes recuperarse es su mayor satisfacción.

Hace apenas tres años se recibió como enfermera y jamás imaginó pasar por lo que ahora vive, una pandemia en donde ha visto ir y venir a pacientes con Covid-19 pero también fallecimiento por esa enfermedad.

Todos los pacientes que ha tratado Angélica Higuera Grijalva son especiales para ella, porque a cada uno de ellos les toma cariño y trata de hablarles en todo momento, aunque algunos estén inconcientes.

“A veces me he sentido cansada, fatigada, a veces con un poco de presión por las circunstancias pero todos los días trato de dar lo mejor porque estoy encargada de pacientes que necesitan atención y aunque a veces es muy cansado hay que seguir luchando contra esta pandemia y tratar de ayudar a pacientes para que se alivien.

“Creo que el ánimo que le damos a cada uno de ellos es fundamental para que se sientan bien porque la realidad es que están solos, no hay ni un familiar con ellos, solamente ven pasar a personal del hospital y platicar con ellos creo que es una buena gorma de alentarlos a luchar por sus vidas”, manifiesta.

UN RETO

Uno de los retos más complicados para Angélica Higuera es ponerse en traje especial y usarlo durante más de ocho hora. A pesar de que en su piel quedan marcas y a veces siente que el aire le falta, ella tiene un objetivo claro: Hacer lo que más le gusta que es ayudar a la gente.

“La verdad no me dio miedo, no tengo porqué tener miedo si estoy protegida, las instalaciones están adecuadas y todo está delimitado para que no entren cosas ni salgan, nunca me sentí con temor, al contrario, entré con toda la actitud y mis pacientes lo notaron y eso los ayuda.

Algunos pacientes me preguntan que si cuándo voy a volver, que si estaré con ellos el siguiente día y para mí eso es mi recompensa porque traer el traje especial para el área es complicado pero ver a mis pacientes sonreír y con ánimos me hace sobrellevar la jornada muy bien”, cuenta.

PACIENTE ESPECIAL

Angélica Higuera Grijalva estuvo en el equipo donde extubaron a una paciente que estaba grave. Es una mujer que llegó al hospital del Issste en Hermosillo y por su condición a los días tuvo que ser intubada. Lo mejor de todo es que tuvo una pronta recuperación; fue todo un milagro.

“El procedimiento no es fácil, es complicado pero se pudo logar la extubación, antes de eso hablé con ella porque ya estaba consciente, le dije qué era lo que le íbamos a hacer y traté de tranquilizarla, ella me entendió y procedimos.

“Después de eso respondió muy bien, ya estaba respirando por ella sola, le dijimos que se quedara tranquila y que no se esforzara. Cuando pasó todo eso todos nos sentimos muy alegres y satisfechos porque ahí nos dimos cuenta de que lo que hicimos fue bien hecho y funcionó”, expresa.

Angélica Higuera Grijalva estuvo una semana encargada de la atención de esta paciente, y aunque estaba sedada por la intubación, ella no dudó en alentarla con sus palabras, en decirle que había gente afuera que la estaba esperando, y esa siempre será su más grande alegría, ver despertar a una paciente de Covid-19 que entró mal y evolucionó bien, al grado de despertar y recuperarse.